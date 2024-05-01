Младший брат Майкла Портера арестован за вождение в нетрезвом виде

Теги происшествия Денвер НБА Майкл Портер Баскетбол

Еще у одного брата Майкла Портера возникли проблемы с законом.

20-летний Джевон Портер арестован за вождение в нетрезвом виде менее чем через три недели после того, как его брат Кобан был осужден за смертельную аварию в Денвере. Инцидент случился в Миссури, где Джевон выступает за университетскую команду.

Кобан Портер был приговорен к шести годам заключения за то, что врезался в другой автомобиль, будучи за рулем в пьяном виде. Водитель пострадавшего автомобиля скончалась, пассажир получил тяжелые повреждения.

Другой брат форварда «Наггетс» Джонтэй Портер недавно получил пожизненный запрет на игру в НБА из-за ставок.

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7 комментариев
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ОПГ «Портеры»
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Майклу респект, что в люди смог выбиться из такой семейки чудиков
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проклял их кто-то? тут Винчестеров вызывать пора
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Жаль Майкла((
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И он реально может говорить « я сейчас брат позову ,он с приводами» . Кто-то из братьев обязательно откликнется.
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Ответ Jazzzz
ОПГ «Портеры»
да просто, Организованная Портеровская Группировка
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Ответ JonJones
Жаль Майкла((
179 миллионов. У него все хорошо.
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