Младший брат Майкла Портера арестован за вождение в нетрезвом виде

Еще у одного брата Майкла Портера возникли проблемы с законом.

20-летний Джевон Портер арестован за вождение в нетрезвом виде менее чем через три недели после того, как его брат Кобан был осужден за смертельную аварию в . Инцидент случился в Миссури, где Джевон выступает за университетскую команду.

Кобан Портер был приговорен к шести годам заключения за то, что врезался в другой автомобиль, будучи за рулем в пьяном виде. Водитель пострадавшего автомобиля скончалась, пассажир получил тяжелые повреждения.

Другой брат форварда «Наггетс» Джонтэй Портер недавно получил пожизненный запрет на игру в из-за ставок.