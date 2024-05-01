Младший брат Майкла Портера арестован за вождение в нетрезвом виде
Еще у одного брата Майкла Портера возникли проблемы с законом.
20-летний Джевон Портер арестован за вождение в нетрезвом виде менее чем через три недели после того, как его брат Кобан был осужден за смертельную аварию в Денвере. Инцидент случился в Миссури, где Джевон выступает за университетскую команду.
Кобан Портер был приговорен к шести годам заключения за то, что врезался в другой автомобиль, будучи за рулем в пьяном виде. Водитель пострадавшего автомобиля скончалась, пассажир получил тяжелые повреждения.
Другой брат форварда «Наггетс» Джонтэй Портер недавно получил пожизненный запрет на игру в НБА из-за ставок.