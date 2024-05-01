Клэй Томпсон: «Не заглядывал далеко в будущее, мне нужно осмыслить прошедший сезон»

Теги Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Баскетбол

Клэй Томпсон признался, что еще не думал о будущем.

«Почему вы не хотите жить настоящим? Честно говоря, я не особо задумывался об этом из-за сезона, который мы только что провели. Нам пришлось приложить много усилий и выкладываться на полную.

Я действительно не заглядывал так далеко в будущее, потому что мне все еще нужно осмыслить прошедший сезон. Он был полон взлетов и падений», – сказал атакующий защитник «Голден Стэйт».

Томпсон этим летом станет неограниченно свободным агентом.

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2 комментария
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Осмысливать надо изучением китайского
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«Говно». Осмысление завершено.
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