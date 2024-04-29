Марк Дэйгнолт признан тренером года в НБА

Марк Дэйгнолт стал обладателем награды «Тренер года» в НБА.

Возглавляющий «Оклахому» Дэйгнолт был назван тренером года в воскресенье, опередив из « » и Криса Финча из «Миннесоты».

забрал 89 из 100 1-х мест по итогам голосования журналистов и набрал общие 473 балла. Мозли, который вернул «Мэджик» в плей-офф впервые за четыре года, финишировал вторым с четырьмя голосами за 1-е место и 158 баллами.

Финч, с которым «Вулвз» выдали 56 побед в регулярке (2-й результат в истории клуба), замкнул Топ-3 с единственным голосом за 1-е место и 105 общими баллами.

В пятерке также Джо Маззулла («Бостон») и («Нью-Йорк»).

Главный тренер «Оклахомы» привел команду со средним возрастом игроков в 24 года к 1-й позиции в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата с результатом 57-25.

«Тандер» под руководством Дэйгнолта одержали 24, 40 и 57 побед в последних трех сезонах соответственно. Команда вошла в Топ-5 по атакующей и защитной эффективности.