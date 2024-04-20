Трэй Янг: «Хочу остаться в «Атланте», но хочу побеждать»
Трэй Янг рассказал о том, как видит свое будущее.
«В каждом сезоне собираются разные команды. Я хочу остаться в «Атланте», но хочу побеждать. Хочу быть здесь и выигрывать чемпионаты здесь. Мне хочется побеждать, это главное для меня, таков мой девиз, так было с самого начала.
Есть ли у меня шанс стать чемпионом с «Хоукс»? Верю, что это можно сделать здесь, нам остается осуществить это», – заявил Янг.
Если есть возможность выгодно его обменять, то руководству надо срочно делать. Есть хороший пример Юта/Хьюстон/Орландо перезагрузились через пару лет и начинают претендовать на Плейофф. Единственное за Детройтом не повторяйте)