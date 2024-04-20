Трэй Янг: «Хочу остаться в «Атланте», но хочу побеждать»

Теги Атланта НБА Трэй Янг Баскетбол

Трэй Янг рассказал о том, как видит свое будущее.

«В каждом сезоне собираются разные команды. Я хочу остаться в «Атланте», но хочу побеждать. Хочу быть здесь и выигрывать чемпионаты здесь. Мне хочется побеждать, это главное для меня, таков мой девиз, так было с самого начала.

Есть ли у меня шанс стать чемпионом с «Хоукс»? Верю, что это можно сделать здесь, нам остается осуществить это», – заявил Янг.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Практически пчёлы против мёда.
+8
0
+8
Самый прикол, что без тебя в этом сезоне Атланта неплохо побеждала
+6
-2
+4
Если хочешь, чтобы Атланта побеждала, лучше не оставайся в ней)))
+4
0
+4
Трея признали самым переоцененным игроком лиги (overrated)
Если есть возможность выгодно его обменять, то руководству надо срочно делать. Есть хороший пример Юта/Хьюстон/Орландо перезагрузились через пару лет и начинают претендовать на Плейофф. Единственное за Детройтом не повторяйте)
+3
-1
+2
Ответ AntonMalyshev
Трея признали самым переоцененным игроком лиги (overrated) Если есть возможность выгодно его обменять, то руководству надо срочно делать. Есть хороший пример Юта/Хьюстон/Орландо перезагрузились через пару лет и начинают претендовать на Плейофф. Единственное за Детройтом не повторяйте)
Ну офигеть, раз признали, что ж теперь поделать.
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий