New York Post: «Максимальная боль»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА Баскетбол - фото НБА плей-офф Тайриз Макси Баскетбол

New York Post посвятил обратную страницу поражению «Никс» от «Сиксерс» в 5 матче.

Газета использовала в заголовке игру слов, назвав статью «Maxeymum Pain» («Максимальная боль»).

Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси (Tyrese Maxey) стал героем матча, набрав 7 очков за 18 секунд в концовке встречи и переведя игру в овертайм броском от логотипа за 8,1 секунды до сирены – 97:97.

«Филадельфия» вырвала победу в овертайме и сократила отставание в серии (112:106, 2-3). Самый прогрессирующий игрок сезона набрал 46 очков, 5 подборов и 9 передач.

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5 комментариев
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Обложка для Хищник 3 в Нью Йорке, Тайриз в роле Деча.
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Так максимамная боль если нормально переводить
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