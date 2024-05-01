New York Post: «Максимальная боль»

New York Post посвятил обратную страницу поражению «Никс» от «Сиксерс» в 5 матче.

Газета использовала в заголовке игру слов, назвав статью «Maxeymum Pain» («Максимальная боль»).

Разыгрывающий «Филадельфии» (Tyrese Maxey) стал героем матча, набрав 7 очков за 18 секунд в концовке встречи и переведя игру в овертайм броском от логотипа за 8,1 секунды до сирены – 97:97.

« » вырвала победу в овертайме и сократила отставание в серии (112:106, 2-3). Самый прогрессирующий игрок сезона набрал 46 очков, 5 подборов и 9 передач.