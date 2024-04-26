Паоло Банкеро: «После первого попадания хорошие броски полились рекой»

Паоло Банкеро вздохнул с облегчением после победы над «Кливлендом».

Игроки «Мэджик» смазали первые восемь попыток с игры в третьем матче серии с «Кавальерс». Очковую засуху прервал точный дальний бросок форварда Франца Вагнера на четвертой минуте.

По итогам встречи «Орландо» разгромил « » 121:83, реализовав 47 из 92 бросков с игры (51,1%) и 13 из 37 трехочковых (35,1%).

«После первого хорошего броска они полились рекой.

Главный фактор – это, конечно, домашняя площадка и поддержка фанатов. Первые две игры на выезде в той обстановке были очень тяжелыми. Возвращение домой нас успокоило.

Я знал, что должен продолжать атаковать. Разница в счете между 2-1 и 3-0 несопоставима. Нам некуда было отступать. Так что я попытался задействовать все возможности.

Мы знали, что подборы уничтожили нас в первых двух матчах. Мы неплохо играли в защите, но позволяли противнику подбирать слишком часто. Так что мы сосредоточились на нейтрализации их «больших» и основную роль сыграл Уэнделл Картер», – заявил форвард «Мэджик» после игры.

21-летний баскетболист совершил 12 попыток в первой четверти, установив рекорд своей карьеры.

«Мы ощутили его настрой с первых минут матча. Когда он смазал свою первую попытку, не было ни секунды колебания перед второй. Это хороший знак для молодого игрока, который продолжает свое развитие. Он не позволяет промахам сбить его с нужной траектории», – прокомментировал игру Банкеро главный тренер « » .