Джейлен Брансон установил рекорд «Нью-Йорка» по количеству очков в матче плей-офф – 47

«Никс» обыграли «Сиксерс» в 4-м матче серии 1-го раунда плей-офф (97:92, 3-1).

Разыгрывающий « » набрал 47 очков и установил новый рекорд клуба по количеству очков в матче плей-офф.

Ранее рекорд принадлежал Бернарду Кингу, который дважды набирал 46 очков в плей-офф 1984 года.

Брансон реализовал 18 из 34 с игры, 2 из 8 из-за дуги, 9 из 11 с линии штрафных, а также сделал 10 передач, 4 подбора, 1 блок-шот и 1 потерю за 43,5 минуты на паркете.