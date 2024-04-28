Джейлен Брансон установил рекорд «Нью-Йорка» по количеству очков в матче плей-офф – 47

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Бернард Кинг Джейлен Брансон Баскетбол

«Никс» обыграли «Сиксерс» в 4-м матче серии 1-го раунда плей-офф (97:92, 3-1).

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон набрал 47 очков и установил новый рекорд клуба по количеству очков в матче плей-офф.

Ранее рекорд принадлежал Бернарду Кингу, который дважды набирал 46 очков в плей-офф 1984 года.

Брансон реализовал 18 из 34 с игры, 2 из 8 из-за дуги, 9 из 11 с линии штрафных, а также сделал 10 передач, 4 подбора, 1 блок-шот и 1 потерю за 43,5 минуты на паркете.

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8 комментариев
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Попустил фейкового MVP
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Рад, что решил посмотреть матч) и увидел это своими глазами!
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Топовый паренёк , и всего 2 год только !
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Конечно, переход в Никс катапультировал Брансона в первые ряды НБА. Уже в прошлом году он был лидером команды, но в том же ПО ему не хватало холодной головы и какой-то основательности. Сегодня это все тот же неутомимый Брансон, но более эффективный и расчетливый.
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Брансон - лучшее, что случалось с Никс за долгие годы. В последний раз такой восторг вызывал Порзингис до крестов, но то была регулярка, а тут чувак 2 года подряд команду в по выводит и там делает историю! Спасибо, Даллас, спасибо, Джейлен!)
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а теперь представьте, что будет, если они смогут Рендла хотя бы на что то полезное махнуть
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Сегодня этот парень был в огне !!!
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