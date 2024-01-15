«Локомотив-Кубань» и «Нижний Новгород» не заинтересованы в подписании Виталия Фридзона

Теги возможные переходы Виталий Фридзон Локомотив-Кубань Сергей Панов Андрей Ведищев БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

«Локомотив-Кубань» и «Нижний Новгород» не заинтересованы в подписании Фридзона.

Ранее сообщалось, что 38-летний защитник имеет на руках два предложения и в ближайшее время подпишет контракт до конца сезона с клубом Единой лиги ВТБ.

По словам президента «Локомотива-Кубань» Андрея Ведищева, клуб делает ставку на молодых баскетболистов.

«Мы Фридзоном не интересуемся. Я с очень большим уважением отношусь к Виталику. Он настоящий профессионал, но у клуба стратегия на подготовку своего резерва, и у нас с этим все в порядке. Поэтому желаю Виталику успешного продолжения карьеры в Единой лиге. Если это случится, буду очень рад. Он прекрасный человек и отличный игрок», – заявил Ведищев.

Президент «НН» Сергей Панов также сказал, что ветеран не входит в сферу интересов клуба.

«Нам Фридзон неинтересен», - сказал Панов.

Последним клубом в профессиональной карьере Виталия был «Зенит».

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