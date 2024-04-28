Боян Богданович выбыл до конца 4-го матча из-за ушиба лодыжки
Боян Богданович получил ушиб левой лодыжки во время 4-го матча с «Сиксерс».
«Никс» объявили, что форвард выбыл из игры до конца матча.
Богданович травмировался во время первой четверти встречи, когда форвард «Филадельфии» Николя Батюм бросился ему в ноги, пытаясь забрать мяч. Хорват успел провести на паркете чуть больше минуты.
«Нью-Йорк» играет с «Филадельфией» в гостях в 4-м матче серии первого раунда плей-офф (2-1). Перед игрой стало известно, что
МРТ выявила у Богдановича повреждение связок запястья.