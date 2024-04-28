Боян Богданович выбыл до конца 4-го матча из-за ушиба лодыжки

Боян Богданович получил ушиб левой лодыжки во время 4-го матча с «Сиксерс».

«Никс» объявили, что форвард выбыл из игры до конца матча.

Богданович травмировался во время первой четверти встречи, когда форвард «Филадельфии» бросился ему в ноги, пытаясь забрать мяч. Хорват успел провести на паркете чуть больше минуты.

« » играет с «Филадельфией» в гостях в 4-м матче серии первого раунда плей-офф (2-1). Перед игрой стало известно, что

МРТ выявила у повреждение связок запястья.