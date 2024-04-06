Чемпионат Франции. «Ле-Портель» – «Метрополитан», «Ле-Ман» – «Париж» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут шесть матчей.
«Ле-Портель» сыграет с «Метрополитаном», «Ле-Ман» примет «Париж».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 апреля, 17.00, «Le Chaudron»
- Дата проведения
- 6 апреля, 19.30, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
- Дата проведения
- 6 апреля, 19.30, «Salle de la Meilleraie»
- Дата проведения
- 6 апреля, 19.30, «Le Colisée»
- Дата проведения
- 6 апреля, 19.30, «Palais des sports de Beaublanc»
- Дата проведения
- 6 апреля, 22.00, «Antarès»
Положение команд: Монако – 24-3, Париж – 20-7, Виллербан – 19-8, Бурк – 19-8, Нантер – 17-10, Шоле – 15-12, Ле-Портель – 15-13, Сен-Кантен – 14-14, Страсбур – 13-14, Лимож – 13-14, Нанси – 12-15, Ле-Ман – 12-15, Дижон – 11-16, Элан Шалон – 10-17, Гравлин-Дюнкерк – 9-18, Роанн – 9-18, Блуа – 8-19, Метрополитан – 4-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.