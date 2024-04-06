Чемпионат Франции. «Ле-Портель» – «Метрополитан», «Ле-Ман» – «Париж» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут шесть матчей.

«Ле-Портель» сыграет с « », « » примет «Париж».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Дижон – Страсбур Дата проведения 6 апреля, 19.30, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy» Онлайн матча

Лимож – Сен-Кантен Дата проведения 6 апреля, 19.30, «Palais des sports de Beaublanc» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 24-3, Париж – 20-7, Виллербан – 19-8, Бурк – 19-8, Нантер – 17-10, Шоле – 15-12, Ле-Портель – 15-13, Сен-Кантен – 14-14, – 13-14, – 13-14, Нанси – 12-15, Ле-Ман – 12-15, – 11-16, Элан Шалон – 10-17, Гравлин-Дюнкерк – 9-18, Роанн – 9-18, Блуа – 8-19, Метрополитан – 4-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.