Чемпионат Франции. «Ле-Портель» – «Метрополитан», «Ле-Ман» – «Париж» и другие матчи

Теги результаты Ле-Ман Страсбур чемпионат Франции Метрополитан Гравлин-Дюнкерк Элан Шалон Дижон Шоле Роанн Лимож Париж Ле-Портель Сен-Кантен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут шесть матчей.

«Ле-Портель» сыграет с «Метрополитаном», «Ле-Ман» примет «Париж».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Ле-Портель – Метрополитан
Дата проведения
6 апреля, 17.00, «Le Chaudron»
Онлайн матча

Дижон – Страсбур
Дата проведения
6 апреля, 19.30, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
Онлайн матча

Шоле – Гравлин-Дюнкерк
Дата проведения
6 апреля, 19.30, «Salle de la Meilleraie»
Онлайн матча

Элан Шалон – Роанн
Дата проведения
6 апреля, 19.30, «Le Colisée»
Онлайн матча

Лимож – Сен-Кантен
Дата проведения
6 апреля, 19.30, «Palais des sports de Beaublanc»
Онлайн матча

Ле-Ман – Париж
Дата проведения
6 апреля, 22.00, «Antarès»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 24-3, Париж – 20-7, Виллербан – 19-8, Бурк – 19-8, Нантер – 17-10, Шоле – 15-12, Ле-Портель – 15-13, Сен-Кантен – 14-14, Страсбур – 13-14, Лимож – 13-14, Нанси – 12-15, Ле-Ман – 12-15, Дижон – 11-16, Элан Шалон – 10-17, Гравлин-Дюнкерк – 9-18, Роанн – 9-18, Блуа – 8-19, Метрополитан – 4-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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