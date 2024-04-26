«Финал четырех» Лиги чемпионов в Белграде пройдет на светодиодном паркете ASB GlassFloor

Теги Уникаха Мурсия Перистери Тенерифе Лига чемпионов Баскетбол

«Финал четырех» Лиги чемпионов пройдет с использованием паркета ASB GlassFloor.

Светодиодный паркет был опробован в матчах чемпионата Германии, женского чемпионата мира до 19 лет и на звездном уикенде НБА.

Все четыре матча 26-28 апреля с участием «Тенерифе», «Перистери», «Мурсии» и «Уникахи» пройдут с использованием технологии ASB GlassFloor. По сообщению игроков, интерактивный паркет обеспечивает сцепление с полом идентичное натуральному, но при этом снижает уровень шума.

 

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