«Финал четырех» Лиги чемпионов в Белграде пройдет на светодиодном паркете ASB GlassFloor
«Финал четырех» Лиги чемпионов пройдет с использованием паркета ASB GlassFloor.
Светодиодный паркет был опробован в матчах чемпионата Германии, женского чемпионата мира до 19 лет и на звездном уикенде НБА.
Все четыре матча 26-28 апреля с участием «Тенерифе», «Перистери», «Мурсии» и «Уникахи» пройдут с использованием технологии ASB GlassFloor. По сообщению игроков, интерактивный паркет обеспечивает сцепление с полом идентичное натуральному, но при этом снижает уровень шума.