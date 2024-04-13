ACB. «Тенерифе» против «Бильбао», «Уникаха» сыграет с «Сарагосой» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.
«Тенерифе» примет «Бильбао», «Уникаха» дома сыграет с «Сарагосой».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 апреля, 19.00, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
- Дата проведения
- 13 апреля, 19.00, «Palacio Municipal De Deportes»
- Дата проведения
- 13 апреля, 21.45, «Pabellon Insular Santiago Martin»
- Дата проведения
- 13 апреля, 22.00, «Паласио де Депортес де Малага»
Положение команд: Уникаха – 23-5, Реал – 23-5, Барселона – 19-9, Мурсия – 18-10, Тенерифе – 18-10, Гран-Канария – 17-11, Валенсия – 17-11, Манреса – 16-12, Баскония – 15-13, Ховентуд – 14-14, Бильбао – 13-15, Сарагоса – 11-17, Жирона – 10-18, Андорра – 10-18, Гранада – 8-20, Бреоган – 8-20, Обрадойро – 7-21, Паленсия – 5-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.