ACB. «Тенерифе» против «Бильбао», «Уникаха» сыграет с «Сарагосой» и другие матчи

Теги результаты Уникаха чемпионат Испании Бильбао Мурсия Манреса Сарагоса Обрадойро Тенерифе Паленсия Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.

«Тенерифе» примет «Бильбао», «Уникаха» дома сыграет с «Сарагосой».

АСВ

Регулярный чемпионат

Обрадойро – Манреса
Дата проведения
13 апреля, 19.00, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
Онлайн матча

Мурсия – Паленсия
Дата проведения
13 апреля, 19.00, «Palacio Municipal De Deportes»
Онлайн матча

Тенерифе – Бильбао
Дата проведения
13 апреля, 21.45, «Pabellon Insular Santiago Martin»
Онлайн матча

Уникаха – Сарагоса
Дата проведения
13 апреля, 22.00, «Паласио де Депортес де Малага»
Онлайн матча

Положение команд: Уникаха – 23-5, Реал – 23-5, Барселона – 19-9, Мурсия – 18-10, Тенерифе – 18-10, Гран-Канария – 17-11, Валенсия – 17-11, Манреса – 16-12, Баскония – 15-13, Ховентуд – 14-14, Бильбао – 13-15, Сарагоса – 11-17, Жирона – 10-18, Андорра – 10-18, Гранада – 8-20, Бреоган – 8-20, Обрадойро – 7-21, Паленсия – 5-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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