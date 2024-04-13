ACB. «Тенерифе» против «Бильбао», «Уникаха» сыграет с «Сарагосой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.

«Тенерифе» примет «Бильбао», « » дома сыграет с «Сарагосой».

АСВ

Регулярный чемпионат

Обрадойро – Манреса Дата проведения 13 апреля, 19.00, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar» Онлайн матча

Мурсия – Паленсия Дата проведения 13 апреля, 19.00, «Palacio Municipal De Deportes» Онлайн матча

Тенерифе – Бильбао Дата проведения 13 апреля, 21.45, «Pabellon Insular Santiago Martin» Онлайн матча

Положение команд: Уникаха – 23-5, Реал – 23-5, Барселона – 19-9, – 18-10, – 18-10, Гран-Канария – 17-11, Валенсия – 17-11, – 16-12, Баскония – 15-13, Ховентуд – 14-14, – 13-15, Сарагоса – 11-17, Жирона – 10-18, Андорра – 10-18, Гранада – 8-20, Бреоган – 8-20, Обрадойро – 7-21, Паленсия – 5-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.