Джеймс Харден обошел Мэджика Джонсона по количеству набранных очков в плей-офф

Джеймс Харден обошел Мэджика Джонсона в списке лучших бомбардиров в плей-офф.

Разыгрывающий « » набрал 21 очко в третьем матче серии первого раунда плей-офф против « » (90:101, 1-2) и увеличил показатель за карьеру до 3 708.

поднялся на 16-е место в истории НБА по количеству очков, набранных в плей-офф, обойдя легендарного (3 701). 15-е место в списке занимает Хаким Оладжувон (3 755).

Лидером в истории по этому показателю является форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (8 102).