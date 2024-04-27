Джеймс Харден обошел Мэджика Джонсона по количеству набранных очков в плей-офф
Джеймс Харден обошел Мэджика Джонсона в списке лучших бомбардиров в плей-офф.
Разыгрывающий «Клипперс» набрал 21 очко в третьем матче серии первого раунда плей-офф против «Далласа» (90:101, 1-2) и увеличил показатель за карьеру до 3 708.
Харден поднялся на 16-е место в истории НБА по количеству очков, набранных в плей-офф, обойдя легендарного Мэджика Джонсона (3 701). 15-е место в списке занимает Хаким Оладжувон (3 755).
Лидером в истории НБА по этому показателю является форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (8 102).