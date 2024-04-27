Джеймс Харден обошел Мэджика Джонсона по количеству набранных очков в плей-офф

Теги Мэджик Джонсон Даллас Клипперс НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Баскетбол

Джеймс Харден обошел Мэджика Джонсона в списке лучших бомбардиров в плей-офф.

Разыгрывающий «Клипперс» набрал 21 очко в третьем матче серии первого раунда плей-офф против «Далласа» (90:101, 1-2) и увеличил показатель за карьеру до 3 708.

Харден поднялся на 16-е место в истории НБА по количеству очков, набранных в плей-офф, обойдя легендарного Мэджика Джонсона (3 701). 15-е место в списке занимает Хаким Оладжувон (3 755).

Лидером в истории НБА по этому показателю является форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (8 102).

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1 комментарий
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К Бороде претензий меньше всего пожалуй в Клипперс. Он и в защите периодически старается, и трехи попадает, и пикнроллы разгоняет. Он, Зубац и Пауэлл- вот троица, которая худо-бедно держит это дырявое судно на плаву.
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