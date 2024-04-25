Тарик Биберович: «Команды НБА нуждаются в таких игроках, как я, рослых, двусторонних, способных бросать с получения»

Тарик Биберович надеется попасть в НБА.

Права на 23-летнего форварда «Фенербахче» принадлежат « ». Биберович был выбран под 56-м пиком на драфте-2023, но пока остается играть в Европе.

«В все зависит от драфт-пиков. Пока ничего определенного, но решение не было принято.

В позициях сторон отсутствует ясность. Я играю за « » и собираюсь рассмотреть все возможности летом.

Я буду разговаривать с «Гриззлис» до начала Летней лиги. У меня есть еще месяц, чтобы подумать обо всем этом.

Считаю, что мой стиль игры подходит для НБА. Они нуждаются в таких игроках, как я, рослых, двусторонних, способных бросать с получения. Думаю, что мог бы добиться успеха.

Хотел бы, чтобы в Евролиге было больше команд. Пока что 20-ти было бы достаточно, но нам нужно потихоньку двигаться в сторону НБА. Не знаю, всем ли бы это понравилось, но было бы больше игр, и фанатам бы это было кстати», – рассказал форвард.

Биберович набирает 7,2 очка и 2 подбора в среднем в за 15,8 минуты игрового времени в сезоне-2023/24.

«Фенербахче» вышел в 1/4 финала плей-офф турнира и ведет в серии с « » со счетом 1-0.