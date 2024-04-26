Иммануэл Куикли станет ограниченно свободным агентом в это межсезонье

Теги возможные переходы Торонто НБА Иммануэл Куикли Баскетбол

Первый контракт Иммануэла Куикли подходит к концу.

«Торонто» будет иметь возможность повторить любое предложение конкурентов.

«Мне нравится Торонто. Нравится жить здесь. Меня очень хорошо приняли. Если я останусь здесь, это будет замечательно. Но бизнес есть бизнес. Мой агент занимается переговорами», – прокомментировал ситуацию Куикли.

24-летний разыгрывающий «Рэпторс» провел 38 матчей за свой новый клуб и набирал 18,6 очка, 4,8 подбора и 6,8 передачи при 42,2% с игры и 39,5% трехочковых в среднем.

«Торонто» закончил сезон-2023/24 на 12 месте в Восточной конференции с результатом 25-57.

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