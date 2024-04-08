Иммануэл Куикли набрал 31 очко, 13 передач и 7 подборов в игре с «Вашингтоном»

Теги Торонто НБА Вашингтон Баскетбол - видео Иммануэл Куикли Дарко Раякович Баскетбол

«Рэпторс» победили «Уизардс» со счетом 130:122.

Защитник «Торонто» Иммануэл Куикли набрал 31 очко, 13 передач и 7 подборов, реализовав 9 из 15 с игры, 3 из 7 трехочковых и 10 из 10 штрафных.

«Куикли продемонстрировал рост. Он больше общается с одноклубниками. Проявляет лидерские качества. Он готовится к играм, изучает игроков противника. Обсуждает игровые роли со своими одноклубниками, во время совещаний и просмотров записей.

Его способность бросать открывает пространство для других игроков. Мы все время говорим про баланс в решениях. Его статистика сегодня отражает этот баланс», – прокомментировал игру защитника главный тренер «Торонто» Дарко Раякович.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий