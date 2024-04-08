Иммануэл Куикли набрал 31 очко, 13 передач и 7 подборов в игре с «Вашингтоном»

«Рэпторс» победили «Уизардс» со счетом 130:122.

Защитник « » набрал 31 очко, 13 передач и 7 подборов, реализовав 9 из 15 с игры, 3 из 7 трехочковых и 10 из 10 штрафных.

«Куикли продемонстрировал рост. Он больше общается с одноклубниками. Проявляет лидерские качества. Он готовится к играм, изучает игроков противника. Обсуждает игровые роли со своими одноклубниками, во время совещаний и просмотров записей.

Его способность бросать открывает пространство для других игроков. Мы все время говорим про баланс в решениях. Его статистика сегодня отражает этот баланс», – прокомментировал игру защитника главный тренер «Торонто» .