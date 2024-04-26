Участие Криса Миддлтона в 3-м матче с «Индианой» под вопросом

Крис Миддлтон испытывает проблемы со здоровьем.

Участие форварда « » в третьем матче серии первого раунда с «Индианой» (1-1) находится под вопросом.

У форварда растяжение связок правого голеностопного сустава. Он пропустил тренировку в четверг. Встреча состоится в пятницу.

получил повреждение в первой четверти второго матча серии. Несмотря на травму, форвард провел в игре 36 минут, набрав 15 очков, 6 передач и 5 подборов.

«Это еще один момент, за которым нам остается лишь наблюдать, затаив дыхание. Если честно, я пока не знаю, будет ли он готов», – заявил главный тренер «Бакс» .