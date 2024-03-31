Команда Алексея Шведа обеспечила себе место в плей-офф чемпионата Китая

«Шаньси» Алексея Шведа гарантировал себе выход в плей-офф.

Сегодня « » обыграл «Тяньцзинь» со счетом 124:117 и одержал 25-ю победу в 50 матчах, обеспечив себе место в плей-офф китайской лиги за два тура до конца регулярного чемпионата.

Российский защитник набрал 18 очков, сделал 8 подборов, 13 передач, 1 перехват и 2 потери за 24 минуты на паркете. Швед реализовал 6 из 12 с игры, причем все броски были из-за дуги.