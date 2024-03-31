Команда Алексея Шведа обеспечила себе место в плей-офф чемпионата Китая

Теги результаты Алексей Швед чемпионат Китая Шаньси Баскетбол

«Шаньси» Алексея Шведа гарантировал себе выход в плей-офф.

Сегодня «Шаньси» обыграл «Тяньцзинь» со счетом 124:117 и одержал 25-ю победу в 50 матчах, обеспечив себе место в плей-офф китайской лиги за два тура до конца регулярного чемпионата.

Российский защитник набрал 18 очков, сделал 8 подборов, 13 передач, 1 перехват и 2 потери за 24 минуты на паркете. Швед реализовал 6 из 12 с игры, причем все броски были из-за дуги.

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5 комментариев
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Свою работу уже сделал, молодец 👍
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Ответ Олег Шибанов
Нет, это 1/8 стандартного плей-офф. Примерно как в российской волейбольной суперлиге
По большому счету, плей-офф это трудно назвать. Серия из 3 матчей, до двух побед. Хотя да, это плей-офф, но какой-то недоделанный.
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Шаньси Шведа ☝️🤬
Научились же Монако Головина писать 😉🧐
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Ответ Вадим flanec
Плей-офф? Вообще-то это больше напоминает плей-инн, где команды с 5 по 12 место определяют кому играть с первой четверкой команд.
Нет, это 1/8 стандартного плей-офф. Примерно как в российской волейбольной суперлиге
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