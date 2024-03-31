Обрад Фимич: «Алексей Швед стал главным героем «Шаньси» в этом сезоне. У него огромная фан-база в Поднебесной»

Обрад Фимич отметил вклад Алексея Шведа в успехи «Шаньси» в чемпионате Китая.

«Алексей проводит отличный сезон в Китае.

С небольшим бюджетом «Шаньси» вновь вышел в плей-офф CBA. Если в прошлом году основной вклад в успехи клуба из Тайюаня вносил Кей Фелдер, то в этом главным героем стал российский защитник.

сделал 10 трипл-даблов за регулярный чемпионат, поднял уровень китайских партнеров по команде, радует местных болельщиков яркой игрой. Сейчас у него огромная фан-база в Поднебесной. После каждой игры чемпионата Алексей по часу раздает автографы.

На следующей неделе увижу своего клиента в Китае, посмотрю за его игрой вживую. Предлагает ли «Шаньси» продлить соглашение? Да, они заинтересованы в новом контракте. Есть и другие варианты в Китае. Будем разговаривать. Но пока основной акцент на том, чтобы ярко закончить текущий сезон, помочь « » забраться как можно выше в плей-офф», – сказал официальный представитель российского защитника.