Обрад Фимич: «Алексей Швед стал главным героем «Шаньси» в этом сезоне. У него огромная фан-база в Поднебесной»

Теги Алексей Швед чемпионат Китая Обрад Фимич Шаньси Баскетбол

Обрад Фимич отметил вклад Алексея Шведа в успехи «Шаньси» в чемпионате Китая.

«Алексей проводит отличный сезон в Китае.

С небольшим бюджетом «Шаньси» вновь вышел в плей-офф CBA. Если в прошлом году основной вклад в успехи клуба из Тайюаня вносил Кей Фелдер, то в этом главным героем стал российский защитник.

Швед сделал 10 трипл-даблов за регулярный чемпионат, поднял уровень китайских партнеров по команде, радует местных болельщиков яркой игрой. Сейчас у него огромная фан-база в Поднебесной. После каждой игры чемпионата Алексей по часу раздает автографы.

На следующей неделе увижу своего клиента в Китае, посмотрю за его игрой вживую. Предлагает ли «Шаньси» продлить соглашение? Да, они заинтересованы в новом контракте. Есть и другие варианты в Китае. Будем разговаривать. Но пока основной акцент на том, чтобы ярко закончить текущий сезон, помочь «Шаньси» забраться как можно выше в плей-офф», – сказал официальный представитель российского защитника.

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