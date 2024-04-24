Сергей Кущенко о лимите на легионеров в Лиге ВТБ: «Нельзя разные виды спорта брать под одну гребенку»

Теги Сергей Кущенко Единая лига ВТБ Баскетбол

Сергей Кущенко рассказал о лимите на легионеров в Лиге ВТБ.

Лимит на легионеров в Лиге составляет 6 иностранцев в заявке на матч из 12 игроков.

«Есть ли давление со стороны Минспорта? Давления нет, но обсуждение идет постоянно. Мы свою позицию формулировали неоднократно. Нельзя разные виды спорта брать под одну гребенку. Российский хоккей – мирового уровня, это исторический факт. Волейбол – то же самое. Поэтому там другой, более жесткий подход к лимиту. Баскетбол? Неоткуда нам взять столько российских игроков уровня Андрея Кириленко или Алексея Шведа, чтобы сохранить в Единой лиге качественный баскетбол. Необходим «микс» с иностранцами.

В то же время при нынешнем лимите у россиян достаточно вариантов, чтобы добыть себе игровое время. И что мы видим? По-прежнему востребованы ветераны – возрастные, уже за 35 лет Вячеслав Зайцев, Никита Курбанов, Андрей Воронцевич и другие. Почему? Им так и не появилось замены. Хотя шансов предоставлено полно. Значит, где-то недорабатывает система подготовки резерва.

Единая лига не обязана развивать молодых игроков. Мы должны предлагать болельщику качественный баскетбол», – заявил президент Лиги ВТБ.

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2 комментария
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Ответ Nask
Лимит должен быть! На переходный период 5 игроков. Через 2-3 года 4 игрока. Вся Игра сводится к тому, что при игре двух как-бы российских команд на деле играют 12 черных ребят, которым дают установки на английском югославские тренера. 6 играют за одну команду, 6 за другую. У кого больше денег тот и выиграл.
Как и везде, во всём мире. Играют сильнейшие, а не "свои". Я не хочу видеть чемпионат уровня Зимбабве, но зато только со своими.
Ходите видеть только своих, пожалуйста. Суперлига, Высшая лига, студенты. Там одни местные.
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