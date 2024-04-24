Сергей Кущенко об уровне борьбы в регулярке Лиги ВТБ: «В этом сезоне действительность превзошла все ожидания»

Сергей Кущенко оценил уровень борьбы в регулярном чемпионате Лиги ВТБ.

«Когда два года назад мы добавляли второй этап в регламент проведения чемпионата для большего количества матчей, у нас были некоторые опасения, что накал борьбы может и не сохраниться. Но в этом сезоне действительность превзошла все ожидания.

В большинстве игр исход решался на последних секундах, многие встречи завершались с разницей в один точный бросок, драматизм зашкаливал, трибуны были переполнены, мы увидели рост телевизионных рейтингов и новую аудиторию в социальных сетях. Думаю, дело здесь вот в чем: при прежнем календаре в регулярной части сезона тренерам топ-клубов не хватало матчей именно с главными соперниками для верного построения командной игры. Сейчас вплоть до начала второго этапа шел активный рабочий поиск игровых коммуникаций внутри наших ведущих коллективов. Отсюда и запредельная интрига почти в каждом матче.

Порадовали в плане зрелищности не только команды, так называемой, большой четверки – казанский УНИКС, питерский «Зенит», краснодарский «Локомотив-Кубань» и ЦСКА. Также отлично и боевито смотрелись пермская «Парма» и красноярский «Енисей». Происходило удивительное: «Парма» трижды победила действующих чемпионов казанцев, сибиряки дважды брали верх над ЦСКА. Такого раньше не было! Так что мы в Лиге очень довольны тем, как прошли первый и второй этап чемпионата», – заявил президент лиги ВТБ.