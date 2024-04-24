Сергей Кущенко о возвращении «Химок» в Единую лигу ВТБ: «Это исключено»

Сергей Кущенко ответил на вопросы о составе участников Единой лиги ВТБ.

По словам Кущенко, в этом году не планирует дальнейшее расширение за счет клубов Суперлиги, а также в ближайшее время не рассматривает возможность возвращения «Химок».

«Есть ли сейчас в Суперлиге команды, готовые играть в Единой лиге? На данный момент нет. Вы упомянули тот же Челябинск. Очень рады вниманию к нашему виду спорта губернатора Челябинской области, властей. Важно, что там появились люди, которые любят баскетбол и продвигают его семимильными шагами. Но давайте сначала дождемся, когда там построят подходящую арену, наладят инфраструктуру. Когда все это будет, с радостью рассмотрим их заявку на совете Лиги.

Возвращение в высший свет подмосковных «Химок»? Это исключено. Слишком большой репутационный ущерб нанес клуб, как Единой лиге, так и Евролиге, когда из-за проблем с финансированием стремительно покидал эти турниры. Теперь мы вынуждены смотреть на два шага вперед. Например, у спонсора одного клуба бизнес идет в гору, у другого – могут возникнуть риски. Нужно это предвидеть.

Сейчас мы очень серьезно рассматриваем перспективы «Минска»: будут они играть в следующем сезоне или нет. При том, что мы очень любим , все команды обожают приезжать в столицу Беларуси. Но команде не хватает качественного менеджмента», – заявил президент Единой лиги ВТБ.