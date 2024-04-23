Девин Букер: «В прошлом году так же отреагировали на наш проигрыш «Клипперс» в первом матче»

Теги Клипперс Миннесота Финикс НБА НБА плей-офф Девин Букер Баскетбол

Девин Букер не видит неразрешимой проблемы в проигрыше «Миннесоте».

«Не могу не вспомнить такую же ситуацию в первом раунде плей-офф в прошлом году. Не хочу заявлять, что мы выиграем следующие 4 матча, но после поражения в первой встрече с «Клипперс» были такие же острые реакции. Это всего лишь серия. Все гостевые команды испытывали проблемы в первом матче в этом году. Увидим, что будет во втором», – заявил защитник «Финикса».

«Санз» проиграли «Тимбервулвз» в первом матче плей-офф.

В сезоне-2022/23 «Финикс» уступил «Клипперс» в первой игре, но одержал итоговую победу в серии со счетом 4-1.

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2 комментария
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У тех Клипперс не было ни Кавая, ни Джорджа, один Вестбрук и ролевики. Финикс не прошли бы здоровых Клипперс ни в прошлом году, ни в 2021-м в финале Запада.
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