Девин Букер: «В прошлом году так же отреагировали на наш проигрыш «Клипперс» в первом матче»
Девин Букер не видит неразрешимой проблемы в проигрыше «Миннесоте».
«Не могу не вспомнить такую же ситуацию в первом раунде плей-офф в прошлом году. Не хочу заявлять, что мы выиграем следующие 4 матча, но после поражения в первой встрече с «Клипперс» были такие же острые реакции. Это всего лишь серия. Все гостевые команды испытывали проблемы в первом матче в этом году. Увидим, что будет во втором», – заявил защитник «Финикса».
«Санз» проиграли «Тимбервулвз» в первом матче плей-офф.
В сезоне-2022/23 «Финикс» уступил «Клипперс» в первой игре, но одержал итоговую победу в серии со счетом 4-1.