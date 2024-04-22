Кевин Дюрэнт о защите Руди Гобера: «Мировой уровень, уровень Зала славы»

Теги Миннесота Финикс НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Руди Гобер Баскетбол

Кевин Дюрэнт оценил уровень игры в защите у Руди Гобера.

«Руди сильно прибавил в защите на периметре, а также в посте и под кольцом. Поэтому нельзя рассчитывать, что мы можем просто нагрузить его и Таунса в обороне, заставить работать и ожидать, что они сдадутся. Нам надо действовать стратегически, двигая мяч, останавливая соперника на своей половине и убегая в отрывы.

Важно понимать, что у «Миннесоты» есть защитник мирового уровня, уровня Зал славы, а еще ребята вокруг него, которые также способны держать периметр», – заявил форвард «Санз».

«Миннесота» Гобера с победы начала серию 1-го раунде против «Финикса».

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2 комментария
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Не , вы что, щас пользователи спортса расскажут , что это минусовой защитник , а Кеша в баскете не разбирается, и в плей оффе юта обкакалась не из-за отвратительных в защите Богдановичей и Инглсов , неопытного митчелла , а из-за замочка нашего)
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Ответ Daniel Fox
Не , вы что, щас пользователи спортса расскажут , что это минусовой защитник , а Кеша в баскете не разбирается, и в плей оффе юта обкакалась не из-за отвратительных в защите Богдановичей и Инглсов , неопытного митчелла , а из-за замочка нашего)
и вообще он рюкзак бесхарактерный, а Гобер полено. А вот если бы я вышел на площадку, то я бы показал как с сопротивлением забивать с процентом 80, и крыть всех в трехсекундной зоне. Но с дивана лень вставать, да и чипсы вкусные
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