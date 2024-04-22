Кевин Дюрэнт о защите Руди Гобера: «Мировой уровень, уровень Зала славы»

Кевин Дюрэнт оценил уровень игры в защите у Руди Гобера.

« сильно прибавил в защите на периметре, а также в посте и под кольцом. Поэтому нельзя рассчитывать, что мы можем просто нагрузить его и Таунса в обороне, заставить работать и ожидать, что они сдадутся. Нам надо действовать стратегически, двигая мяч, останавливая соперника на своей половине и убегая в отрывы.

Важно понимать, что у «Миннесоты» есть защитник мирового уровня, уровня Зал славы, а еще ребята вокруг него, которые также способны держать периметр», – заявил форвард «Санз».

« » Гобера с победы начала серию 1-го раунде против « ».