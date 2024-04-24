Квартиру Луки Вильдосы ограбили в день матча Евролиги. У игрока «Пао» похитили деньги и часы Rolex
Квартиру Луки Вильдосы ограбили в день матча Евролиги.
У защитника «Панатинаикоса» примерно через час после домашнего матча серии плей-офф с «Маккаби» похитили неназванную денежную сумму и часы Rolex.
Злоумышленники проникли в жилище аргентинского баскетболиста через балкон.
«Пао» потерпел поражение со счетом 87:91, в активе Вильдосы 9 очков, 2 подбора и 2 передачи.
Не хватает слов "разбойники" и "головорезы"🤬💁♂️