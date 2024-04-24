Квартиру Луки Вильдосы ограбили в день матча Евролиги. У игрока «Пао» похитили деньги и часы Rolex

Квартиру Луки Вильдосы ограбили в день матча Евролиги.

У защитника « » примерно через час после домашнего матча серии плей-офф с « » похитили неназванную денежную сумму и часы Rolex.

Злоумышленники проникли в жилище аргентинского баскетболиста через балкон.

«Пао» потерпел поражение со счетом 87:91, в активе 9 очков, 2 подбора и 2 передачи.