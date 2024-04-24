Квартиру Луки Вильдосы ограбили в день матча Евролиги. У игрока «Пао» похитили деньги и часы Rolex

Теги происшествия Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив Панатинаикос Лука Вильдоса Баскетбол

Квартиру Луки Вильдосы ограбили в день матча Евролиги.

У защитника «Панатинаикоса» примерно через час после домашнего матча серии плей-офф с «Маккаби» похитили неназванную денежную сумму и часы Rolex.

Злоумышленники проникли в жилище аргентинского баскетболиста через балкон.

«Пао» потерпел поражение со счетом 87:91, в активе Вильдосы 9 очков, 2 подбора и 2 передачи.

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3 комментария
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Ответ Mohnatiy
Уважаемая редакция опять путает кражу и ограбление? Или кто-то был в этот момент дома?
Классика журнализма ☝️🧐
Не хватает слов "разбойники" и "головорезы"🤬💁‍♂️
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+2
Ответ Mohnatiy
Уважаемая редакция опять путает кражу и ограбление? Или кто-то был в этот момент дома?
Разве с появлением видеонаблюдения теперь нет четкого различия между кражой и грабежом? То есть воры может и думали, что за ними никто не наблюдает, но их зафиксировали домашние камеры.
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Уважаемая редакция опять путает кражу и ограбление? Или кто-то был в этот момент дома?
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