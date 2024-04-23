Евгений Пашутин: «Проиграли подбор и совершили слишком много ошибок»

Евгений Пашутин назвал причины поражения «Пармы» от «Локо» в 1-м матче серии.

«Мы проиграли подбор сопернику и совершили слишком много ошибок. Чтобы рассчитывать в плей-офф на победу, подобное недопустимо.

Когда лидеры набрали персональных замечаний, у нас возникли сложности с составом. Молодежь пока не может поддерживать уровень основы. Играя большой пятеркой, мы контролировали игру в третьей четверти, но вынужденные замены ослабили нашу игру. Проведем разбор ошибок и во втором матче выступим лучше», – сказал главный тренер «Пармы».