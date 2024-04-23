Руди Гобер о причинах конфликтов с игроками: «В их глазах я странный парень из Франции, получивший множество наград»

Руди Гобер попытался объяснить причины своих конфликтов со многими игроками НБА.

«В их глазах я больше похож на странного парня из Франции, получившего множество наград, и это может беспокоить людей. Я влияю на игры совершенно уникальным образом. Возможно, это не так круто или не так ярко, как у некоторых других парней, поэтому мне сложнее добиться уважения.

Мне кажется, что меня часто неправильно понимают. Думаю, я вызываю эмоции у многих из этих парней.

У меня всегда так было. Но когда ты слышишь, как люди говорят о тебе неправду, возникает вопрос: «Почему? Это несправедливо. Почему они так обо мне говорят, если они меня не знают? Или почему они изо всех сил стараются проявить неуважение ко мне, если я им ничего не сделал?»

Поскольку я становлюсь старше и все такое, я очень доволен тем, кем я являюсь. Я не идеален – я расту, учусь каждый день – но то, кем я являюсь как лидер, как человек, как баскетболист – это самое главное. И ложное представление обо мне – это всего лишь слухи», – сказал центровой «Миннесоты».