Руди Гобер о причинах конфликтов с игроками: «В их глазах я странный парень из Франции, получивший множество наград»

Теги Миннесота НБА НБА плей-офф Руди Гобер Баскетбол

Руди Гобер попытался объяснить причины своих конфликтов со многими игроками НБА.

«В их глазах я больше похож на странного парня из Франции, получившего множество наград, и это может беспокоить людей. Я влияю на игры совершенно уникальным образом. Возможно, это не так круто или не так ярко, как у некоторых других парней, поэтому мне сложнее добиться уважения.

Мне кажется, что меня часто неправильно понимают. Думаю, я вызываю эмоции у многих из этих парней.

У меня всегда так было. Но когда ты слышишь, как люди говорят о тебе неправду, возникает вопрос: «Почему? Это несправедливо. Почему они так обо мне говорят, если они меня не знают? Или почему они изо всех сил стараются проявить неуважение ко мне, если я им ничего не сделал?»

Поскольку я становлюсь старше и все такое, я очень доволен тем, кем я являюсь. Я не идеален – я расту, учусь каждый день – но то, кем я являюсь как лидер, как человек, как баскетболист – это самое главное. И ложное представление обо мне – это всего лишь слухи», – сказал центровой «Миннесоты».

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5 комментариев
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Сразу несколько братишек не получили ДПОя, а у них еще множество сочувствующих. Еще больше братишек не получили денег Гобера, отсюда зависть и обида. Не так уж все и сложно
+10
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Ответ Air Rodman
Странный парень, получивший множество не столько наград, сколько денег. Большинство других игроков и близко не поднимут такой контракт. Некоторых это бесит. Если даже сам Шак признался, что завидует Гоберовскому контракту, то что уж говорить о прочей пузатой мелочи..
В лиге достаточно игроков с неадекватными контракт. Тот же Симмонс или Брэдли Бил тоже близко не стоят денег, которые получают
+3
0
+3
почему эти вопросы сейчас? может Гобера недальновидного качают, а вместе с ним Миньку?)
+1
0
+1
Странный парень, получивший множество не столько наград, сколько денег. Большинство других игроков и близко не поднимут такой контракт. Некоторых это бесит. Если даже сам Шак признался, что завидует Гоберовскому контракту, то что уж говорить о прочей пузатой мелочи..
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Я знаю что вас гложет,
Я знаю что вас парит,
Вас парит то, что первый номер,
С Франции странный парень
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