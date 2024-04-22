Подруга Руди Гобера отреагировала на голосование игроков НБА, назвавшее его «самым переоцененным»
Руди Гобера признали самым переоцененным игроком по версии баскетболистов.
Подруга центрового «Миннесоты» отреагировала на результаты анонимного опроса The Athletic.
«Мой партнер – самый упорный, сконцентрированный, работящий человек, которого я встречала. Он ничего ни у кого не крал и заслуживает максимального уважения за преданность своей карьере.
Сложно молчать перед лицом такой глупости, пустословия и неуважения. Я так горжусь всем, что он из себя представляет – честным, великолепным одноклубником, с большим сердцем и острым разумом», – написала Джулия Бонилья.
Ну а по сабжу в плове посмотрим, изменилось там что-то в этом году или будет классический малоиграбельный в ПО Гобер
@Руди, ты что ребятам в кроссовки гадишь, почему тебя все так не любят?)