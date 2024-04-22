Подруга Руди Гобера отреагировала на голосование игроков НБА, назвавшее его «самым переоцененным»

Теги Миннесота НБА Руди Гобер Баскетбол

Руди Гобера признали самым переоцененным игроком по версии баскетболистов.

Подруга центрового «Миннесоты» отреагировала на результаты анонимного опроса The Athletic.

«Мой партнер – самый упорный, сконцентрированный, работящий человек, которого я встречала. Он ничего ни у кого не крал и заслуживает максимального уважения за преданность своей карьере.

Сложно молчать перед лицом такой глупости, пустословия и неуважения. Я так горжусь всем, что он из себя представляет – честным, великолепным одноклубником, с большим сердцем и острым разумом», – написала Джулия Бонилья.

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5 комментариев
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Набор штампов какой-то дефолтный, никто его и не называл нечестным, не работящим и не говорил, что он эти деньги украл. Переоцененность это вообще обычно проблема тех, кто переоценивает, а не того, кого переоценивают. А если так болезненно реагировать на любое мнение, жить сложновато будет.

Ну а по сабжу в плове посмотрим, изменилось там что-то в этом году или будет классический малоиграбельный в ПО Гобер
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Ответ Александр Спирин
До Руди Минька ничего из себя не представляла, так-то. Как и ЛАЛ до Дэва.
Так я ж сказал - в плей-офф. В плей-офф Минька пока еще ничего и не представляет, как и Юта гоберовская годами ничего из себя не представляла, даже когда регулярку брала. Там, правда, ещё Митчелл был, который тоже любил в плове пороть периодически, а тут Эдвардс, но посмотрим, в общем. А для регулярки Руди даже в 2024 хорош, несмотря на то, что родился лет на десять позже, чем было бы идеально для его карьеры
+3
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+2
Ответ Consistency
Набор штампов какой-то дефолтный, никто его и не называл нечестным, не работящим и не говорил, что он эти деньги украл. Переоцененность это вообще обычно проблема тех, кто переоценивает, а не того, кого переоценивают. А если так болезненно реагировать на любое мнение, жить сложновато будет. Ну а по сабжу в плове посмотрим, изменилось там что-то в этом году или будет классический малоиграбельный в ПО Гобер
До Руди Минька ничего из себя не представляла, так-то. Как и ЛАЛ до Дэва.
+3
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Вумен момент
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А кроме девушки больше некому заступиться?
@Руди, ты что ребятам в кроссовки гадишь, почему тебя все так не любят?)
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