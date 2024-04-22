Брайан Скалабрини: «Это не баскетбол. Калеб Мартин должен быть дисквалифицирован»

Теги Бостон Брайан Скалабрини Майами НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Калеб Мартин Баскетбол

Брайан Скалабрини отреагировал на падение Джейсона Тейтума в 1-м матче с «Хит».

Бывший игрок «Бостона», ныне эксперт обвинил «Майами» в попытке нанести травму лидеру «Селтикс».

«Это не баскетбол. Очень сомнительный эпизод. Калеб Мартин должен быть дисквалифицирован», – считает Скалабрини.

Инцидент случился за минуту до конца 1-го матча серии плей-офф между «Бостоном» и «Майами» (114:94, 1-0). Во время борьбы за подбор Мартин сбил с ног Тейтума, после чего тот жестко упал на спину.

«Эрик Споэльстра взял тайм-аут за 1:30 до конца при отставании в 16 очков, и через 30 секунд произошел этот момент. Мне кажется это подозрительным», – также отметил эксперт.

«Не знаю, сделал ли это Мартин случайно или нет. Такие моменты случаются», – заявил бигмен «Бостона» Кристапс Порзингис.

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15 комментариев
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Я смотрел этот эпизод 2 раза, Мартин не смотрел в сторону Тейтума, тупо шёл на мяч. Неумышленная грубость, максимум 1 категория.
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Дисквалифицирован он конечно никуда не должен быть, но то что за это не дали хотя бы флагрант 1 в игре, я реально удивился
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Ну не спецом он. Да безрассудно полетел. Но точно не с целью нанести травму.
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Не толкал бы Джру двумя руками Калеба - ничего бы не было.
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+3
Да в тюрьму его сразу
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то есть никто не скажет, что Холидей заслужил наказание за это все?
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Я так понимаю, за время тайм-аута Райли перевёл денег Холидею, чтобы тот толкнул Мартина, придав ему дополнительное ускорение и изменив направление движения.
Скалабрини об этом говорит?
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Ответ Сергей Шибаков
Круто. Грин когда пинал по яйцам, тоже травму не хотел нанести. Он хотел сделать больно, на эмоциях.
Он за подбором тянулся. Никто не ожидал, что Тейтум так грохнеться.
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Ответ Maturmalai
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Не будь клоуном
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Ответ Maturmalai
Не будь пустословом.
Не будь клруном-пустословом
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