Брайан Скалабрини: «Это не баскетбол. Калеб Мартин должен быть дисквалифицирован»

Брайан Скалабрини отреагировал на падение Джейсона Тейтума в 1-м матче с «Хит».

Бывший игрок «Бостона», ныне эксперт обвинил «Майами» в попытке нанести травму лидеру «Селтикс».

«Это не баскетбол. Очень сомнительный эпизод. должен быть дисквалифицирован», – считает .

Инцидент случился за минуту до конца 1-го матча серии плей-офф между «Бостоном» и « » (114:94, 1-0). Во время борьбы за подбор Мартин сбил с ног , после чего тот жестко упал на спину.

«Эрик Споэльстра взял тайм-аут за 1:30 до конца при отставании в 16 очков, и через 30 секунд произошел этот момент. Мне кажется это подозрительным», – также отметил эксперт.

«Не знаю, сделал ли это Мартин случайно или нет. Такие моменты случаются», – заявил бигмен « » Кристапс Порзингис.