Брайан Скалабрини: «Это не баскетбол. Калеб Мартин должен быть дисквалифицирован»
Брайан Скалабрини отреагировал на падение Джейсона Тейтума в 1-м матче с «Хит».
Бывший игрок «Бостона», ныне эксперт обвинил «Майами» в попытке нанести травму лидеру «Селтикс».
«Это не баскетбол. Очень сомнительный эпизод. Калеб Мартин должен быть дисквалифицирован», – считает Скалабрини.
Инцидент случился за минуту до конца 1-го матча серии плей-офф между «Бостоном» и «Майами» (114:94, 1-0). Во время борьбы за подбор Мартин сбил с ног Тейтума, после чего тот жестко упал на спину.
«Эрик Споэльстра взял тайм-аут за 1:30 до конца при отставании в 16 очков, и через 30 секунд произошел этот момент. Мне кажется это подозрительным», – также отметил эксперт.
«Не знаю, сделал ли это Мартин случайно или нет. Такие моменты случаются», – заявил бигмен «Бостона» Кристапс Порзингис.
Скалабрини об этом говорит?