Калеб Мартин: «Влетел в Тейтума по инерции»
Калеб Мартин прокомментировал столкновение с Джейсоном Тейтумом.
Бывший игрок «Бостона», ныне эксперт Брайан Скалабрини обвинил «Майами» и Мартина в попытке нанести травму лидеру «кельтов» во время 1-го матча серии между командами.
Мартин заявил, что у него не было подобных намерений.
«Понимаю, что ударил его довольно сильно, но меня несла инерция. Не мог знать, что меня толкнули сзади именно в этом направлении. Да, жесткий фол. Так вышло.
Что случилось дальше? Ничего... Получился грубый фол, Джейлен Браун пытался заступиться за своего товарища по команде. Я же старался помочь ему подняться», – заявил Мартин.
Ну а со Скалабрини всё ясно - очередной "эксперт", для которого имеет значение только хайп.