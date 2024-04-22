Калеб Мартин: «Влетел в Тейтума по инерции»

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Калеб Мартин прокомментировал столкновение с Джейсоном Тейтумом.

Бывший игрок «Бостона», ныне эксперт Брайан Скалабрини обвинил «Майами» и Мартина в попытке нанести травму лидеру «кельтов» во время 1-го матча серии между командами.

Мартин заявил, что у него не было подобных намерений.

«Понимаю, что ударил его довольно сильно, но меня несла инерция. Не мог знать, что меня толкнули сзади именно в этом направлении. Да, жесткий фол. Так вышло.

Что случилось дальше? Ничего... Получился грубый фол, Джейлен Браун пытался заступиться за своего товарища по команде. Я же старался помочь ему подняться», – заявил Мартин.

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9 комментариев
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Ответ Намик Алимарданов
"Не мог знать, что меня толкнули сзади именно в этом направлении". Не знаю, намеренно или нет, но никто его не толкал. Он сам попер туда. Это отчетливо видно на видео. Но стороны можно судить, что толкал намеренно. Другое дело, зачем тренер держит на поле лидеров!!! До конца минута, разрыв 20 очков.
посмотри видео, Холидей его толкал точно
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Ответ banderos
Холидэй "чекнул" спину Мартина, но ускорения этим действием не создал от слова "СОВСЕМ". В динамике это хорошо видно. Просто Мартин бежал под кольцо за подбором и вообще не смотрел по сторонам.
ага конечно) толкнул на ходу в спину и не придал ускорения)
+5
0
+5
Ответ Намик Алимарданов
"Не мог знать, что меня толкнули сзади именно в этом направлении". Не знаю, намеренно или нет, но никто его не толкал. Он сам попер туда. Это отчетливо видно на видео. Но стороны можно судить, что толкал намеренно. Другое дело, зачем тренер держит на поле лидеров!!! До конца минута, разрыв 20 очков.
Холидей - четкое акцентированное движение руками в спину. Интересно, что это, если не толчок. Два последних ракурса четко это фиксируют. Калеба аж слегка занесло вправо.
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0
+3
Ответ banderos
Теперь у меня появляется вопрос про очки) Мы точно про один и тот же эпизод говорим?)
Да, про один и тот же. И каждый раз в обсуждении таких эпизодов некоторые люди почему-то забывают, что когда речь идёт о большой скорости, о большой массе, достаточно даже не самого сильного точка. Немного добавить инерции, немного изменить направление и баланс — и вот вместо обычной борьбы получается такой фол.

Ну а со Скалабрини всё ясно - очередной "эксперт", для которого имеет значение только хайп.
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0
+1
Ответ Намик Алимарданов
"Не мог знать, что меня толкнули сзади именно в этом направлении". Не знаю, намеренно или нет, но никто его не толкал. Он сам попер туда. Это отчетливо видно на видео. Но стороны можно судить, что толкал намеренно. Другое дело, зачем тренер держит на поле лидеров!!! До конца минута, разрыв 20 очков.
то есть Холидей не толкал его, да? с очками смотрел?
+8
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0
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