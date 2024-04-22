Калеб Мартин: «Влетел в Тейтума по инерции»

Калеб Мартин прокомментировал столкновение с Джейсоном Тейтумом.

Бывший игрок « », ныне эксперт Брайан Скалабрини обвинил « » и в попытке нанести травму лидеру «кельтов» во время 1-го матча серии между командами.

Мартин заявил, что у него не было подобных намерений.

«Понимаю, что ударил его довольно сильно, но меня несла инерция. Не мог знать, что меня толкнули сзади именно в этом направлении. Да, жесткий фол. Так вышло.

Что случилось дальше? Ничего... Получился грубый фол, пытался заступиться за своего товарища по команде. Я же старался помочь ему подняться», – заявил Мартин.