Чемпионат Франции. «Блуа» – «Элан Шалон», «Сен-Кантен» встретится с «Нантером»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут три матча.

«Блуа» примет «Элан Шалон», «Сен-Кантен» дома встретится с « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Лимож – Гравлин-Дюнкерк Дата проведения 23 апреля, 21.00, «Palais des sports de Beaublanc» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 27-5, Париж – 22-7, Бурк – 21-8, Виллербан – 21-9, Нантер – 19-11, Ле-Портель – 16-14, Страсбур – 15-15, Шоле – 15-15, Сен-Кантен – 15-15, – 15-16, Нанси – 14-16, Ле-Ман – 13-17, Дижон – 12-18, – 12-18, Гравлин-Дюнкерк – 11-19, Роанн – 10-21, Блуа – 9-21, Метрополитан – 4-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.