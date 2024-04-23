Чемпионат Франции. «Блуа» – «Элан Шалон», «Сен-Кантен» встретится с «Нантером»

Теги результаты чемпионат Франции Гравлин-Дюнкерк Элан Шалон Лимож Нантер Блуа Сен-Кантен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут три матча.

«Блуа» примет «Элан Шалон», «Сен-Кантен» дома встретится с «Нантером».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Блуа – Элан Шалон
Дата проведения
23 апреля, 21.00, «Le Jeu de Paume»
Онлайн матча

Лимож – Гравлин-Дюнкерк
Дата проведения
23 апреля, 21.00, «Palais des sports de Beaublanc»
Онлайн матча

Сен-Кантен – Нантер
Дата проведения
23 апреля, 21.00, «Palais des Sports Pierre-Rate»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 27-5, Париж – 22-7, Бурк – 21-8, Виллербан – 21-9, Нантер – 19-11, Ле-Портель – 16-14, Страсбур – 15-15, Шоле – 15-15, Сен-Кантен – 15-15, Лимож – 15-16, Нанси – 14-16, Ле-Ман – 13-17, Дижон – 12-18, Элан Шалон – 12-18, Гравлин-Дюнкерк – 11-19, Роанн – 10-21, Блуа – 9-21, Метрополитан – 4-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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