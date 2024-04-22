Тони Джекири: «Пистиолис предложил оборонительную стратегию. Мы готовы воплотить ее в жизнь»

Тони Джекири рассказал о текущем состоянии ЦСКА.

Армейцы готовятся к серии 1-го раунда Лиги ВТБ против « » под руководством нового главного тренера Андреаса Пистиолиса.

«Будет хорошая серия. Они показали, что умеют играть. Это соперник, к которому нужно относиться серьезно. «Енисей» нас обыграл дважды, причем один раз – у нас дома. Но сейчас все начинается сначала. Это плей‑офф, здесь все может произойти. Мы очень собраны. Все знают, какая перемена у нас произошла, у нас новый главный тренер, а это заставляет очень внимательно работать. Мы хорошо отработали неделю, тренер объяснил, чего ждет от нас, и, главное, мы понимаем, чего сами от себя ожидаем в плей‑офф. Не хотим, чтобы было стыдно перед болельщиками и самими собой, будем показывать свою лучшую игру, следовать советам тренера – в этом наш план. Мы с большим уважением относимся к «Енисею». Хорошо, что они обыграли нас на более ранней стадии сезона – теперь мы знаем, чего ожидать. Будем готовы, добавим в защите и жесткости и постараемся взять серию. Очень нужно побеждать дома – тогда и на выезде будет легче.

Впечатления от работы с Пистиолисом? Прежде всего, хотел бы отметить его честность и прямоту по отношению к игрокам. Со всеми поговорил индивидуально, каждому пояснил, чего от него ждет. Мне такое нравится, важно сразу понимать свою роль. К тренеру мы относимся с большим уважением, к его системе. На первом видео, которое мы смотрели, большая часть внимания была уделена защите и тем изменениям, которые необходимо внести. Мы понимаем, что способны на эти изменения. Он сразу предложил оборонительную стратегию, и мы видим, что готовы ее воплотить в жизнь. Он будет лидером, а мы привнесем энергию и старание. Думаю, все получится», – заявил .