Игроки оценили работу судейского корпуса НБА на «удовлетворительно»

Теги НБА судьи Баскетбол

В анонимном опросе The Athletic мнения игроков по поводу судей разошлись.

Большинство баскетболистов остановилось на оценке «удовлетворительно».

«Черт, да они не знают, хотят ли они, чтобы мы играли, или нет», – заявил игрок, поставивший низшую оценку.

«У них ярко выраженное ощущение собственной значимости, и они относятся к этому гораздо чувствительнее, чем раньше. Некоторые из пропущенных свистков ненормальны. Некоторые просто очевидны. Их работу никак нельзя назвать легкой, но раньше ее делали лучше», – прокомментировал «неуд» другой спортсмен.

«Проблема в непостоянстве. И изменениях. Я бы мог назвать восемь отличных, элитных арбитров, а остальным из пятидесяти нужна помощь. Восемь отличных, которые могут поддерживать связь с игроками и одновременно правильно судить, четыре, которые могут делать что-то одно. Остальные просто плохи», – рассказал баскетболист, поставивший «удовлетворительно».

 

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7 комментариев
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Ответ Light Yagami
Стоит отдать должное рефам, в этом сезоне начали адекватно судить
Да, особенно Лейкерс.
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Ответ Light Yagami
Стоит отдать должное рефам, в этом сезоне начали адекватно судить
Адекватно судить они начали во второй половине сезона по указке сверху, но там речь скорее о изменениях в негласных правилах и рекомендациях в сторону более адекватных. Сами судьи в принятии решений на месте как косячили безбожно через две игры на третью, так и косячат.
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Ответ Kemal Gul
А вообще существует хоть одна топ-лига в любом виде спорта, где судьи работают НОРМАЛЬНО? В АПЛ полнейшая клоунада, в ла лиге даже автоматическую систему определения гола не завезли, в нба стабильно раз в месяц читаешь новость по типу "рефери допустили 265 ошибок в последние 3 секунды игры", в нфл судей тоже критикуют жесточайше. Разве что про НХЛ ничего сказать не могу, за хоккеем слабо слежу. Почему топ-лиги с миллиардными доходами не могут нормально организовать работу судей?
Потому что им это не нужно, судейки помогают нарисовать нужный исход
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38 из 50 арбитров, которые "просто плохи" - это чет как-то не тянет на оценку удовлетворительно)))
+3
-1
+2
Ответ Light Yagami
Стоит отдать должное рефам, в этом сезоне начали адекватно судить
адекватность и эти персонажи в полосатом две несовместимые материи
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