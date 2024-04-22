Игроки оценили работу судейского корпуса НБА на «удовлетворительно»

В анонимном опросе The Athletic мнения игроков по поводу судей разошлись.

Большинство баскетболистов остановилось на оценке «удовлетворительно».

«Черт, да они не знают, хотят ли они, чтобы мы играли, или нет», – заявил игрок, поставивший низшую оценку.

«У них ярко выраженное ощущение собственной значимости, и они относятся к этому гораздо чувствительнее, чем раньше. Некоторые из пропущенных свистков ненормальны. Некоторые просто очевидны. Их работу никак нельзя назвать легкой, но раньше ее делали лучше», – прокомментировал «неуд» другой спортсмен.

«Проблема в непостоянстве. И изменениях. Я бы мог назвать восемь отличных, элитных арбитров, а остальным из пятидесяти нужна помощь. Восемь отличных, которые могут поддерживать связь с игроками и одновременно правильно судить, четыре, которые могут делать что-то одно. Остальные просто плохи», – рассказал баскетболист, поставивший «удовлетворительно».