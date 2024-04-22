Виктор Вембаньяма – лучший защитник лиги по мнению игроков

Теги Бостон Сан-Антонио НБА Оклахома-Сити Дрю Холидэй Лугенц Дорт Виктор Вембаньяма Баскетбол

The Athletic провел анонимный опрос среди игроков НБА.

Лучшим защитником баскетболисты признали центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньяму.

В тройку вошли защитник «Бостона» Дрю Холидэй и форвард «Оклахомы» Лугенц Дорт.

«Вембаньяма полностью контролирует все в краске. Парни просто даже не пытаются пройти к кольцу. Он практически лидирует в лиге по блок-шотам, и это его первый год в лиге. Он делает это все с учетом контроля игрового времени», – прокомментировал выбор один из проголосовавших.

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6 комментариев
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Ээээ... А получит Гобер? Жесть
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Руди прямо самый непопулярный игрок НБА, интересная история конечно)
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