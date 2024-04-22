Баскетболисты выбрали Виктора Вембаньяму в качестве игрока, вокруг которого начали бы строить состав команды

Теги Денвер Миннесота Сан-Антонио НБА Никола Йокич Энтони Эдвардс Виктор Вембаньяма Баскетбол

The Athletic провел анонимный опрос среди игроков НБА.

На вопрос о баскетболисте, вокруг которого они предпочли бы строить состав новой команды с нуля, наибольшее количество голосов получил 20-летний новичок «Сан-Антонио» центровой Виктор Вембаньяма.

Немного отстал от него двукратный MVP, MVP финала сезона-2022/23, действующий чемпион НБА центровой «Денвера» Никола Йокич.

Третьим оказался 22-летний защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс.

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28 комментариев
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Леброн седьмой) Вокруг него уже скоро мавзолей можно начинать строить, а не новую команду)
+45
0
+45
Ответ boller_73
Леброн на 7м месте из-за уважения к старшим?) многие игроки ему в сыновья годятся уже)
2.9% из 450 ≈ 13 человек. Леброн наверное сам стоял и следил, как Лейкерс проголосуют)
+43
-4
+39
Леброн на 7м месте из-за уважения к старшим?) многие игроки ему в сыновья годятся уже)
+16
-2
+14
Ответ alexis2020
Йокич уже выиграл чемпионство с не самыми талантливыми ролевиками
Ну да, ну да, классическое "один затащил титул".
+11
-1
+10
что тут забыл Банчеро? При том что нет Брунсона и Халибуртона
+12
-6
+6
Ответ NastyNay
Интересно было бы еще посмотреть на результаты голосования, если бы условия были что команда строится только на 1 сезон
Кмк в таком - Йокич, без шансов.
+5
0
+5
Ответ Павел Вовченко
Есть Вемба, но нет Холмгрена. Я к ним скиптичпски отношусь, но они ж похожи по игре
Холмгрен ниже на уровень
+3
0
+3
Ответ Van
2.9% из 450 ≈ 13 человек. Леброн наверное сам стоял и следил, как Лейкерс проголосуют)
В опросе приняло участие 142 игрока.
+2
0
+2
Низковато ШГА, но наверное им виднее.
+2
0
+2
Имхо Витя пока он как будто больше инструмент, чем тот вокруг кого можно команду строить
+5
-3
+2
Виктор и Никола - без вопросов...
+1
0
+1
Ответ Mr.BadGuy
что тут забыл Банчеро? При том что нет Брунсона и Халибуртона
Согласен. У Банкеро не ни одного элитного навыка. Даже бросковая линейка как у днаря заштатного
+1
0
+1
Интересно было бы еще посмотреть на результаты голосования, если бы условия были что команда строится только на 1 сезон
+1
0
+1
Как мвп раздавать - так кто угодно только не Йокич. А как команду строить - так можно и его.
0
0
0
Вокруг Карри и Леброна разве что Пенсионный фонд можно строить😂😂
0
0
0
Ответ LittleBigDen
В опросе приняло участие 142 игрока.
там 136 ответов вообще. в углу написано на графике
0
0
0
Ответ Van
2.9% из 450 ≈ 13 человек. Леброн наверное сам стоял и следил, как Лейкерс проголосуют)
да нет, голосовало чуть больше 100 человек.
0
0
0
Ответ Jan Paskel
да нет, голосовало чуть больше 100 человек.
да, ровно 136. и я в курсе, потому что это написано на графике.
+1
-1
0
Ответ alexis2020
Йокич уже выиграл чемпионство с не самыми талантливыми ролевиками
На горбу Мюррея он выиграл титул. до этого сливался каждый год
+2
-2
0
Ответ scorp19
Игра слов. Или Мюррей выиграл на гении Йокича. чёж Мюррей не MVP ?
А никто и не говорит, что он мвп. Но ключевой игрок, без него денверу ничего не светит. Посмотри его стату в прошлом по. Это что-то на уровне Кобе времён трипита. Поскромнее конечно, но всё же. Идеальный оруженосец.
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Ответ Фёдор Молчанов
Здесь должен был быть Шенгюн
Увы, бэби-Йокич подсдал в конце
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Ответ Analjinn
Кмк в таком - Йокич, без шансов.
Йокич да, очевидно. Интересно как бы дальше распределились игроки)
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Ответ Dalakop
Низковато ШГА, но наверное им виднее.
Да и Яннис
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