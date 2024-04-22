Баскетболисты выбрали Виктора Вембаньяму в качестве игрока, вокруг которого начали бы строить состав команды
The Athletic провел анонимный опрос среди игроков НБА.
На вопрос о баскетболисте, вокруг которого они предпочли бы строить состав новой команды с нуля, наибольшее количество голосов получил 20-летний новичок «Сан-Антонио» центровой Виктор Вембаньяма.
Немного отстал от него двукратный MVP, MVP финала сезона-2022/23, действующий чемпион НБА центровой «Денвера» Никола Йокич.
Третьим оказался 22-летний защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс.