Чемпионат Италии. «Виртус» – «Реджо-Эмилия»

Теги результаты чемпионат Италии Виртус Реджо-Эмилия Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдет один матч.

«Виртус» примет «Реджо-Эмилию».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Виртус – Реджо-Эмилия
Дата проведения
22 апреля, 21.30, «Виртус Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Брешия – 20-8, Милан – 20-8, Виртус – 19-8, Венеция – 18-10, Реджо-Эмилия – 15-12, Тренто – 15-13, Пистоя – 14-14, Дертона – 14-14, Наполи – 13-15, Динамо Сассари – 12-16, Скафати – 12-16, Ваноли Кремона – 12-16, Варезе – 11-17, Тревизо – 10-18, Бриндизи – 9-19, Виктория Либертас – 9-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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