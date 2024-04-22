Годовой доход Кейтлин Кларк по контракту с Nike, как ожидается, составит 3,5 млн долларов

Кейтлин Кларк близка к подписанию контракта с Nike.

Годовой доход звезды женского баскетбола по контракту с крупным производителем спорттоваров, как ожидается, составит 3,5 миллиона долларов.

Предполагается, что стороны подпишут 8-летнее соглашение на 28 миллионов.

Кларк – 1-й номер драфта WNBA этого года. Разыгрывающая « » получит собственную линейку кроссовок.

Кейтлин заработает 338 тысяч долларов за 4 года по контракту новичка с «Фивер».