Годовой доход Кейтлин Кларк по контракту с Nike, как ожидается, составит 3,5 млн долларов
Кейтлин Кларк близка к подписанию контракта с Nike.
Годовой доход звезды женского баскетбола по контракту с крупным производителем спорттоваров, как ожидается, составит 3,5 миллиона долларов.
Предполагается, что стороны подпишут 8-летнее соглашение на 28 миллионов.
Кларк – 1-й номер драфта WNBA этого года. Разыгрывающая «Индианы» получит собственную линейку кроссовок.
Кейтлин заработает 338 тысяч долларов за 4 года по контракту новичка с «Фивер».