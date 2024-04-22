Годовой доход Кейтлин Кларк по контракту с Nike, как ожидается, составит 3,5 млн долларов

Теги женская НБА НБА кроссовки Индиана жен Nike Кейтлин Кларк Баскетбол

Кейтлин Кларк близка к подписанию контракта с Nike.

Годовой доход звезды женского баскетбола по контракту с крупным производителем спорттоваров, как ожидается, составит 3,5 миллиона долларов.

Предполагается, что стороны подпишут 8-летнее соглашение на 28 миллионов.

Кларк – 1-й номер драфта WNBA этого года. Разыгрывающая «Индианы» получит собственную линейку кроссовок.

Кейтлин заработает 338 тысяч долларов за 4 года по контракту новичка с «Фивер».

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Отлично. А то все переживали за ее деньги, как за свои. Теперь можно спать спокойно
+22
-1
+21
Ответ ID89
Отлично. А то все переживали за ее деньги, как за свои. Теперь можно спать спокойно
Позвоню бабушке сообщу, а то она переживает, давление подскочило.
+8
0
+8
Ответ umahanov87
Комментарий удален модератором
Наличие мозга не говорит о его использовании
+2
0
+2
Ответ umahanov87
Комментарий скрыт
Причем тут это вообще? Это то же самое как если ты прийдешь своему отцу и будешь ему предъявлять, что он суп варит хуже чем мать.
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
Ответ unrecyclable
Причем тут это вообще? Это то же самое как если ты прийдешь своему отцу и будешь ему предъявлять, что он суп варит хуже чем мать.
Это тут при чем? Ей контракт предлагают не за уровень игры, а за другой. Патамушта так нада. Женский спорт тоже должен быть. Хотя он нафиг никому не нужен и всегда кормится с доходов мужского.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий