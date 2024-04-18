Кейтлин Кларк может заработать восьмизначную сумму по контракту с Nike

Теги женская НБА НБА драфт НБА кроссовки Индиана жен Кейтлин Кларк Баскетбол

Кейтлин Кларк близка к подписанию контракта с Nike.

По сообщению источников, 1-й номер драфта WNBA этого года может получить восьмизначную сумму по условиям соглашения.

Разыгрывающая «Индианы» получит собственную линейку кроссовок.

Under Armour и Adidas также сделали ей существенные предложения.

Игры Кларк в турнире NCAA и драфт с ее участием побили все рекорды просмотров. Разыгрывающая вывела команду Айовы в финал, где уступила Южной Каролине.

Кларк уже заключила спонсорские соглашения с Gatorade, State Farm и Panini.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Зп с контракта новичка пойдёт на карманные расходы, жить припеваючи будет с рекламы
+11
0
+11
Ответ Рахим Фунтик Стерлинг
Комментарий скрыт
Тут скорее whited: это же она "положила чернокожих девчонок на колени и отшлепала" по Полу Пирсу.
+1
0
+1
99 млн, пожалуйста
0
0
0
Ответ Фаргат Гарипов
Тут скорее whited: это же она "положила чернокожих девчонок на колени и отшлепала" по Полу Пирсу.
так то Айова продула в финале
0
0
0
Ответ boller_73
Зп с контракта новичка пойдёт на карманные расходы, жить припеваючи будет с рекламы
Это и предполагалось)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий