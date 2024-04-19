Стеф Карри был задействован Under Armour во время попытки договориться с Кейтлин Кларк

Кейтлин Кларк близка к подписанию контракта с Nike.

Другие известные производители спортивных товаров Under Armour и Adidas также сделали 22-летней баскетболистке существенные предложения.

2-кратный MVP НБА Стефен Карри из « » был задействован во время попытки договориться с Кейтлин.

Подразумевалось, 1-й номер драфта WNBA этого года будет сотрудничать сразу с Under Armour и Curry Brand.

По контракту с Nike разыгрывающая « » может получить восьмизначную сумму.