Стеф Карри был задействован Under Armour во время попытки договориться с Кейтлин Кларк

Теги Голден Стэйт женская НБА НБА кроссовки Индиана жен Стефен Карри Under Armour Кейтлин Кларк Баскетбол

Кейтлин Кларк близка к подписанию контракта с Nike.

Другие известные производители спортивных товаров Under Armour и Adidas также сделали 22-летней баскетболистке существенные предложения.

2-кратный MVP НБА Стефен Карри из «Голден Стэйт» был задействован Under Armour во время попытки договориться с Кейтлин.

Подразумевалось, 1-й номер драфта WNBA этого года будет сотрудничать сразу с Under Armour и Curry Brand.

По контракту с Nike разыгрывающая «Индианы» может получить восьмизначную сумму.

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2 комментария
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Ответ Сергей Ратников
только Nike - Кэйтлин держись не ведись на этих нищебродов
линейка карри мега топ на сегодняшнем рынке. на уровне с лучшими кросами. по тракции так вообще конкурентов нет. фит тоже топ.
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