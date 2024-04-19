Стеф Карри был задействован Under Armour во время попытки договориться с Кейтлин Кларк
Кейтлин Кларк близка к подписанию контракта с Nike.
Другие известные производители спортивных товаров Under Armour и Adidas также сделали 22-летней баскетболистке существенные предложения.
2-кратный MVP НБА Стефен Карри из «Голден Стэйт» был задействован Under Armour во время попытки договориться с Кейтлин.
Подразумевалось, 1-й номер драфта WNBA этого года будет сотрудничать сразу с Under Armour и Curry Brand.
По контракту с Nike разыгрывающая «Индианы» может получить восьмизначную сумму.