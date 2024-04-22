Кайри Ирвинг: «Провалили первое испытание, но можем почерпнуть что-то полезное ко второй игре»

Кайри Ирвинг назвал причины неудачи в 1-м матче серии с «Клипперс» (97:109, 0-1).

«Все было сосредоточено вокруг основополагающего фактора в плей-офф, а именно об уровне физической борьбы. Многие ребята не имеют опыта подобных матчей. Несколько молодых парней просто не знали, что им сойдет с рук, а что судьи не оставят без внимания.

Это важное первое испытание для нас. Очевидно, мы потерпели неудачу и провалили его, но можем почерпнуть что-то полезное ко второй игре», – считает разыгрывающий «Мэверикс».