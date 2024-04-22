Кайри Ирвинг: «Провалили первое испытание, но можем почерпнуть что-то полезное ко второй игре»

Теги Даллас Клипперс НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Баскетбол

Кайри Ирвинг назвал причины неудачи в 1-м матче серии с «Клипперс» (97:109, 0-1).

«Все было сосредоточено вокруг основополагающего фактора в плей-офф, а именно об уровне физической борьбы. Многие ребята не имеют опыта подобных матчей. Несколько молодых парней просто не знали, что им сойдет с рук, а что судьи не оставят без внимания.

Это важное первое испытание для нас. Очевидно, мы потерпели неудачу и провалили его, но можем почерпнуть что-то полезное ко второй игре», – считает разыгрывающий «Мэверикс».

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4 комментария
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Ответ Maturmalai
Надеюсь, что Клипперы вынесут Даллас в этой серии, в качестве кармической мести за намеренно слитую Далласом послесезонку в прошлом году. 750 тыс штрафа даже близко не достаточное наказание за такое явное неуважение к игре.
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Держи надеюсь поможет
+3
-2
+1
Тут явный намек на Гэффорда, а второй кто?
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0
Ответ Birdman NBA
Где найти психолога: несколько лучших сервисов онлайн полезных для поиска психолога · Ясно · Alter · Zigmund.Online · Мета · PsyChat · YouTalk · Smart · Life Help. Держи надеюсь поможет
Какой из них тебе больше всех помог?
+2
-2
0
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