Димитрис Итудис: «Спорт объединяет и не имеет никакого отношения к насилию, агрессии или войне»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив Одед Каташ Димитрис Итудис Баскетбол

Димитрис Итудис поздравил «Маккаби» и Одеда Каташа с выходом в плей-офф Евролиги.

«Я глубоко уважаю то, чего «Маккаби Тель-Авив» добился в этом сезоне. Я аплодирую им за то, чего им удалось достичь, несмотря на все трудности. Они прошли в плей-офф, показывая хороший баскетбол, и доказывают, что спорт объединяет и не имеет никакого отношения к насилию, агрессии или войне.

Я рад за своего друга Одеда, который проводит еще один успешный сезон в «Маккаби». Как поклонник баскетбола и болельщик, а также как тренер, я могу только приветствовать то, что он сделал. Когда он играл за нас в «Панатинаикосе», он был плеймейкером, который понимал игру, и я рад, что он добился успеха», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

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