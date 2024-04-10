Алек Питерс о переходе в ЦСКА в 2018 году: «Было благословлением получить от Итудиса шанс всей жизни и оказаться сразу в такой команде»

Алек Питерс вспомнил период выступления за ЦСКА.

Экс-игрок армейцев стал гостем подкаста The Crossover и рассказал несколько историй, связанных с российским клубом.

Про приглашение ЦСКА: Всегда буду благодарить тренера Итудиса за то, что предоставил мне такую возможность. Тем летом, в 2018-м, я играл за «Финикс» в Летней лиге НБА. Он позвонил мне в Вегас, в мой номер в отеле. «Ты сейчас в такой ситуации, а я тебе предлагаю лучшую ситуацию». Я смотрел Евролигу, немного следил за ней, когда выступал в колледже, ведь я хотел профессионально играть в баскетбол. Потому имел представление. У меня сразу проскочила мысль: «Это не просто предложение от команды , которая сражается за выход в плей-офф. Это ЦСКА. Это команда, которая побеждает прямо сейчас. У нее уже состав, с которым никто не может состязаться, и не хватает только тебя». Тренер Итудис так и сказал: «Нам не хватает кого-то вроде тебя». Агент мне сказал: «Будешь идиотом, если откажешься. Не всем предоставляется такой шанс. Многим парням приходится проходить через другие команды, низшие дивизионы, строить карьеру». Потому это было благословлением, получить от тренера Итудиса шанс всей жизни оказаться там, в ЦСКА, сразу.

Про «Финал четырех» Евролиги 2019 года: Я был так наивен! Даже семью не пригласил на «Финал четырех». Только один друг приехал. Я не знал… Все говорили, что это особенное соревнование, самое захватывающее, определяющее лучшую команду. И я: «Ну окей, здорово». А сам поехал с таким настроем, будто это очередные матчи на выезде. Когда мы выиграли, и я принял участие в праздновании, подумал: «Черт! Как было бы здорово, если бы здесь были моя девушка, мама, папа… Как же я облажался!» Теперь жду дня, когда снова выиграю Евролигу, и все будут рядом.

Об уходе из ЦСКА в 2019: Тем летом все началось с того, что Нандо Де Коло решил не оставаться в ЦСКА. После победы в Евролиге – я сейчас просто предполагаю – в клубе, наверное, решили: окей, с этой группой парней мы уже слишком долго, надо что-то менять, тем более что Нандо уходит. Я не принял это на свой счет, понимаю, что таков бизнес. Не всем везет долгое время оставаться на одном месте. К тому же я выиграл титул. Может быть, с точки зрения моей собственной игры все могло сложиться немного иначе, но я не ожидал от себя слишком много в первый же сезон. Летом позвонил тренер Итудис, сказал, что команда движется в другом направлении. И я остался только благодарен, что получил шанс играть в этом турнире.