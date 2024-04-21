Ошэй Бриссетт – болельщикам «Майами»: «Продолжайте скандировать «Мы хотим Селтикс», продолжим этот разговор после первого раунда»

Ошэй Бриссетт обратился к болельщикам «Майами» с посланием.

«Я слышал какое-то безумное скандирование: «Мы хотим Селтикс».

Я не люблю что-либо говорить преждевременно. Многие эксперты ESPN и игроки , которые ведут подкасты – короли неудачных прогнозов. Я не такой. Все, что я хочу сказать – увидимся в воскресенье. Продолжайте скандировать «Мы хотим Селтикс», продолжим этот разговор после первого раунда», – сказал форвард « ».

Болельщики « » скандировали «Мы хотим «Бостон» в конце матча плей-ин против «Чикаго», когда их команда вела со счетом 99:70. «Бостон» и «Майами» встретятся в первом раунде плей-офф.