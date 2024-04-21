«Денвер» стал третьей командой в истории НБА, одержавшей победу в плей-офф с шестью попытками со штрафной линии и менее

Теги Бостон Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Денвер» реализовал пять из шести бросков со штрафной линии.

Игра с «Лейкерс» стала третьей в истории плей-офф, когда победившая команда получила право на 6 штрафных бросков или менее. Команда из Лос-Анджелеса совершила 19 бросков с линии.

«Денвер» выиграл первый матч серии со счетом 114:103.

Разница штрафных «Лейкерс» и их оппонентов в регулярном сезоне-2023/24 составляет 507 попыток. Показатель идущего на втором месте «Бостона» – 232 броска.

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21 комментарий
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6 штрафных в игре против Йокича, против которого оьзащищаться никто не может. Его когда камера показывает, у него все руки красные от ударов.
+66
-1
+65
Ответ 1ntegro
6 штрафных в игре против Йокича, против которого оьзащищаться никто не может. Его когда камера показывает, у него все руки красные от ударов.
Это не от ударов, у него аллергия на баскетбол
+50
-2
+48
Ответ fridzon
Ждал эту новость) Две игры подряд Денвер бросает 6 штрафных против Лал. Хотя в прошлой их могло быть 7, точно не помню
Сейчас фиолетовые эксперты объяснят, что это от того, что у ЛАЛ краска на замке и приходится пулять издалека.
+49
-2
+47
Ответ Паскаль Шимбонда
А с кем играли то?
с игрушкой Сильвера
+46
-4
+42
Слишком много штрафных дали пробить Денверу, это ни в какие рамки...
+38
0
+38
Ждал эту новость)
Две игры подряд Денвер бросает 6 штрафных против Лал.
Хотя в прошлой их могло быть 7, точно не помню
+34
-1
+33
Как же тянут эту франшизу
+33
0
+33
Из этих 6 попыток целых 5 попали. Считай подарили им эти 5 очков. Так бы выиграли всего лишь со счетом 109-103. Надеюсь лига проведет работу над ошибками и в следующих матчах Денвер вообще не будет ничего пробивать.
+6
0
+6
Ну объясняли же... просто ЛАЛ не фолят, а против ЛАЛ фолят.... шо не ясно?
+4
0
+4
А с кем играли то?
+3
0
+3
Добро пожаловать в серию с Лейкерс
+1
0
+1
Ответ Сергей Пузанков
Это не от ударов, у него аллергия на баскетбол
от аллергии на штрафные
+1
0
+1
у судьи есть муж
0
0
0
Разница штрафных 6-19 при том, что по потерям 4-12, броскам с игры 102-79, точным с игры 47-39, подборам и перехватам 49-40 и 7-3. Даже не глядя игру ясно какая команда намного технически сильнее и что такое соотношение фолов явная липа. Зачем позорить Бронтозавра судейским произволом уровня первой лиги по футболу ???
+1
-1
0
Ответ Xell
игрушка Сильвера это ГС
Был бы ГС игрушкой Сильвера уверен спокойно 4-6 место заняли бы. Но одних топят (огромный минус по штрафным), других тянут (огромный плюс по штрафным). А итоговый результат +1 победа всего у ЛАЛ.
+2
-2
0
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