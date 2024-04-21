«Денвер» стал третьей командой в истории НБА, одержавшей победу в плей-офф с шестью попытками со штрафной линии и менее

«Денвер» реализовал пять из шести бросков со штрафной линии.

Игра с « » стала третьей в истории плей-офф, когда победившая команда получила право на 6 штрафных бросков или менее. Команда из Лос-Анджелеса совершила 19 бросков с линии.

« » выиграл первый матч серии со счетом 114:103.

Разница штрафных «Лейкерс» и их оппонентов в регулярном сезоне-2023/24 составляет 507 попыток. Показатель идущего на втором месте « » – 232 броска.