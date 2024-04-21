«Буллс» предложили Демару Дерозану двухлетний контракт с зарплатой до 40 млн долларов за сезон

Теги возможные переходы Чикаго НБА Демар Дерозан Артурас Карнишовас Баскетбол

«Чикаго» намерен сохранить в своем составе форварда Демара Дерозана.

По информации NBC Sports Chicago, руководство «Буллс» недавно предложило представителю Дерозана двухлетний контракт с зарплатой до 40 миллионов долларов за сезон.

Дерозан рассчитывает заключить долгосрочное соглашение.

«Демар отлично выступал за нас на протяжении трех лет. Он инвестировал в город Чикаго и очень хорошо помогает нашим молодым ребятам. Так что обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества. Посмотрим, что будет на рынке свободных агентов», – сказал генеральный менеджер «Чикаго» Артурас Карнишовас.

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7 комментариев
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Цирк в Чикаго продолжается(((.
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2 года, 40 миллионов в год, Демару надо соглашаться, больше ему никто не даст, столько то много.
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с одной стороны, Дерозан эталонный чокер, а с другой - он стабильно играет по 80 игр и даёт неплохой скоринг в регулярке
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Ответ The_Enot
2 года, 40 миллионов в год, Демару надо соглашаться, больше ему никто не даст, столько то много.
Думаю он от 3 лет будет искать контракт, где-то ~35 в год
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Ну максимальный контракт в этом возрасте уже вряд ли кто-то даст, по этому либо в команду претендент за копейки либо продлиться и остаться в Чикаго. Хотя и после продления можно будет запросить обмен
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Не понимаю, что Демара не устраивает - больше ему нигде не предложат. Да и то, что предложил Карнишовас, это больше, чем он сможет получить на рынке СА. Перестраивающимся командам он не нужен за такие деньги. Для Мори это слишком мелко, он хочет минимум Пола Джорджа, а лучше Янниса. Сакраменто Демар не подходит по стилю. Пеликанов сайн-н-трейд Макколлума на Дерозана не сделает сильнее. Бруклину это не нужно. А все, кто контендер или около того, будут за чертой первого апрона и не смогут проводить сайн-н-трейды.
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