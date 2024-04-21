«Буллс» предложили Демару Дерозану двухлетний контракт с зарплатой до 40 млн долларов за сезон

«Чикаго» намерен сохранить в своем составе форварда Демара Дерозана.

По информации NBC Sports Chicago, руководство «Буллс» недавно предложило представителю Дерозана двухлетний контракт с зарплатой до 40 миллионов долларов за сезон.

Дерозан рассчитывает заключить долгосрочное соглашение.

« отлично выступал за нас на протяжении трех лет. Он инвестировал в город Чикаго и очень хорошо помогает нашим молодым ребятам. Так что обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества. Посмотрим, что будет на рынке свободных агентов», – сказал генеральный менеджер « » .