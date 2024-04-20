Демар Дерозан: «Все еще хочу играть за «Чикаго», но хочу побеждать»

Теги Чикаго НБА Демар Дерозан Баскетбол

Демар Дерозан расставил приоритеты после завершения сезона для «Чикаго».

«Буллс» уступили «Хит» в решающем матче плей-ин – 91:112. У 34-летнего защитника этим летом истекает контракт.

«Следующий сезон станет для меня 16-м. Есть понимание, что мое персональное окно возможностей постепенно закрывается. У меня нет в планах играть 25 лет.

Моя позиция не изменилась: все еще хочу играть за «Чикаго», но в то же время хочу побеждать», – заявил Дерозан.

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10 комментариев
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Тупо скопировал текст у Трэ Янга, ну что за разумист
+26
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+26
Пора эту троицу, Янг, Томпсон и Дерозан собрать в одном клубе, пусть побеждают :)
+20
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+20
Я сначала подумал, что новость про Атланту и Янга отредактировали, заменив на Чикаго и Демара
+4
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+4
Нужно объединятся с Янгом, они мыслят в одном направлении)
+3
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+3
Следующий пост от Фокса, догадайтесь что в нем будет?
+3
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+3
Чикаго, пожалуйста, не надо его продлевать. Сделайте хоть что-то умное после продлений Вуча и Донована.
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+2
Видимо, один и тот же консультант научил их обоих, как быть политически корректными, прежде чем просить об обмене.
+2
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Выберите что-то одно.
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никогда не выигрывал, да и начинать не надо.
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Ответ Дэннис Молинарев
Пора эту троицу, Янг, Томпсон и Дерозан собрать в одном клубе, пусть побеждают :)
Им Доминэйтона центром и вперед к победам.
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