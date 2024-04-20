Демар Дерозан: «Все еще хочу играть за «Чикаго», но хочу побеждать»

Демар Дерозан расставил приоритеты после завершения сезона для «Чикаго».

«Буллс» уступили «Хит» в решающем матче плей-ин – 91:112. У 34-летнего защитника этим летом истекает контракт.

«Следующий сезон станет для меня 16-м. Есть понимание, что мое персональное окно возможностей постепенно закрывается. У меня нет в планах играть 25 лет.

Моя позиция не изменилась: все еще хочу играть за « », но в то же время хочу побеждать», – заявил .