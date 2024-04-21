Чемпионат Греции. АЕК сыграет с ПАОКом, «Кардицас» примет «Аполлон Патрас»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут два матча.
В группе Б АЕК встретится с ПАОКом, «Кардицас» примет «Аполлон Патрас».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Группа Б
- Дата проведения
- 21 апреля, 17.15, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia»
- Дата проведения
- 21 апреля, 20.15, «Karditsa»
Положение команд: АЕК – 11-14, ПАОК – 10-15, Лаврион – 9-16, Марусси – 9-16, Кардицас – 8-17, Аполлон – 4-21.
Группа А
Положение команд: Панатинаикос – 24-1, Олимпиакос – 23-3, Перистери – 16-10, Промитеас – 15-10, Арис – 13-13, Колоссос – 10-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.