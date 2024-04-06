Чемпионат Греции. «Лаврион» – ПАОК, «Аполлон» сыграет с АЕКом

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут два матча.

В группе Б «Лаврион» примет , «Аполлон» сыграет с .

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Группа Б

Положение команд: АЕК – 10-13, ПАОК – 9-14, – 8-15, Кардицас – 8-15, Марусси – 7-16, – 3-20.

Группа А

Положение команд: Панатинаикос – 21-1, Олимпиакос – 21-2, Перистери – 16-7, Промитеас – 13-9, Арис – 12-11, Колоссос – 9-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.