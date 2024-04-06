Чемпионат Греции. «Лаврион» – ПАОК, «Аполлон» сыграет с АЕКом
Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут два матча.
В группе Б «Лаврион» примет ПАОК, «Аполлон» сыграет с АЕКом.
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Группа Б
- Дата проведения
- 6 апреля, 17.15, «Kleisto Gymnastirio Lavriou»
- Дата проведения
- 6 апреля, 20.15, «Kleisto Gymnastirio Apollona Patras»
Положение команд: АЕК – 10-13, ПАОК – 9-14, Лаврион – 8-15, Кардицас – 8-15, Марусси – 7-16, Аполлон – 3-20.
Группа А
Положение команд: Панатинаикос – 21-1, Олимпиакос – 21-2, Перистери – 16-7, Промитеас – 13-9, Арис – 12-11, Колоссос – 9-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.