Чемпионат Греции. ПАОК разгромил «Аполлон», «Перистери» выиграл у «Колоссоса»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги прошли два матча.
ПАОК разгромил «Аполлон», «Перистери» выиграл у «Колоссоса».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 30 марта, 18.15, «Kleisto Andreas Papandreou»
- Перистери
- Рэгланд (15 + 7 передач), Митру-Лонг (14), Уильямс (6), Томпсон (6), Каселакис (2) – старт; Лав (14), Пулианитис (14), Хугаз (10), Дангубич (9), Ренфро (6), Зугрис (2), Ксантопулос (0).
- Колоссос
- Перрантес (14), Коловерос (11), Брайкович (11), Полли (5 + 7 подборов), Utomi (0) – старт; Биллис (15), Гаудлок (13), Шитту (8), Пападакис (6), Камарьянос (4), Петропулос (3).
Положение команд: Панатинаикос – 21-1, Олимпиакос – 20-2, Перистери – 16-7, Промитеас – 13-9, Арис – 12-10, Колоссос – 9-14.
Группа Б
- Дата проведения
- 30 марта, 19.00, «Kleisto Gipedo PAOK»
- ПАОК
- Фридрикссон (10 + 7 передач), Alston (9), Схизас (9), Арсенопулос (4), Цайрелис (2) – старт; Михалак (17), Циакмас (13), Макнис (11 + 8 подборов), Маргаритис (7), Таунс (4), Sotiriou (1), Уильямс (0).
Положение команд: АЕК – 9-13, ПАОК – 9-14, Лаврион – 8-14, Марусси – 7-15, Кардицас – 7-15, Аполлон – 3-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.