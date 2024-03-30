Чемпионат Греции. ПАОК разгромил «Аполлон», «Перистери» выиграл у «Колоссоса»

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги прошли два матча.

ПАОК разгромил «Аполлон», «Перистери» выиграл у «Колоссоса».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Группа А

Перистери – Колоссос 98:90 (21:23, 29:16, 20:25, 28:26)
Дата проведения
30 марта, 18.15, «Kleisto Andreas Papandreou»
Онлайн матча
Перистери
Рэгланд (15 + 7 передач), Митру-Лонг (14), Уильямс (6), Томпсон (6), Каселакис (2) – старт; Лав (14), Пулианитис (14), Хугаз (10), Дангубич (9), Ренфро (6), Зугрис (2), Ксантопулос (0).
Колоссос
Перрантес (14), Коловерос (11), Брайкович (11), Полли (5 + 7 подборов), Utomi (0) – старт; Биллис (15), Гаудлок (13), Шитту (8), Пападакис (6), Камарьянос (4), Петропулос (3).

Положение команд: Панатинаикос – 21-1, Олимпиакос – 20-2, Перистери – 16-7, Промитеас – 13-9, Арис – 12-10, Колоссос – 9-14.

Группа Б

ПАОК – Аполлон Патрас 87:63 (23:26, 21:15, 13:15, 30:7)
Дата проведения
30 марта, 19.00, «Kleisto Gipedo PAOK»
Онлайн матча
ПАОК
Фридрикссон (10 + 7 передач), Alston (9), Схизас (9), Арсенопулос (4), Цайрелис (2) – старт; Михалак (17), Циакмас (13), Макнис (11 + 8 подборов), Маргаритис (7), Таунс (4), Sotiriou (1), Уильямс (0).
Аполлон Патрас
Blondin (24 + 6 передач + 9 потерь), Осборн (12 + 11 подборов), Браун (12 + 16 подборов), Салустрос (5), Виссариу (3) – старт; Kafezas (4), Гиузелис (3), Valkanas (0), Коньонис (0).

Положение команд: АЕК – 9-13, ПАОК – 9-14, Лаврион – 8-14, Марусси – 7-15, Кардицас – 7-15, Аполлон – 3-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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