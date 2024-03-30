Чемпионат Греции. ПАОК разгромил «Аполлон», «Перистери» выиграл у «Колоссоса»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги прошли два матча.

ПАОК разгромил «Аполлон», «Перистери» выиграл у «Колоссоса».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Панатинаикос – 21-1, Олимпиакос – 20-2, Перистери – 16-7, Промитеас – 13-9, Арис – 12-10, Колоссос – 9-14.

Группа Б

Положение команд: АЕК – 9-13, – 9-14, Лаврион – 8-14, Марусси – 7-15, Кардицас – 7-15, – 3-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.