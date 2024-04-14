Чемпионат Греции. АЕК сыграет с «Лаврионом», ПАОК встретится с «Кардицасом»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут два матча.
В матчах группы Б сойдутся АЕК с «Лаврионом» и ПАОК с «Кардицасом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Группа Б
- Дата проведения
- 14 апреля, 17.15, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia»
- Дата проведения
- 14 апреля, 20.15, «Kleisto Gipedo PAOK»
Положение команд: АЕК – 10-14, ПАОК – 9-15, Лаврион – 9-15, Марусси – 9-16, Кардицас – 8-16, Аполлон – 4-21.
Группа А
Положение команд: Панатинаикос – 22-1, Олимпиакос – 22-2, Перистери – 16-9, Промитеас – 15-9, Арис – 13-12, Колоссос – 9-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.