Чемпионат Греции. АЕК сыграет с «Лаврионом», ПАОК встретится с «Кардицасом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут два матча.

В матчах группы Б сойдутся АЕК с « » и с «Кардицасом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Группа Б

АЕК – Лаврион Дата проведения 14 апреля, 17.15, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia» Онлайн матча

Положение команд: – 10-14, ПАОК – 9-15, Лаврион – 9-15, – 9-16, Кардицас – 8-16, – 4-21.

Группа А

Положение команд: Панатинаикос – 22-1, Олимпиакос – 22-2, – 16-9, Промитеас – 15-9, Арис – 13-12, Колоссос – 9-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.