Чемпионат Греции. АЕК сыграет с «Лаврионом», ПАОК встретится с «Кардицасом»

Теги результаты АЕК ПАОК чемпионат Греции Лаврион Кардицас Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут два матча.

В матчах группы Б сойдутся АЕК с «Лаврионом» и ПАОК с «Кардицасом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Группа Б

АЕК – Лаврион
Дата проведения
14 апреля, 17.15, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia»
Онлайн матча

ПАОК – Кардицас
Дата проведения
14 апреля, 20.15, «Kleisto Gipedo PAOK»
Онлайн матча

Положение команд: АЕК – 10-14, ПАОК – 9-15, Лаврион – 9-15, Марусси – 9-16, Кардицас – 8-16, Аполлон – 4-21.

Группа А

Положение команд: Панатинаикос – 22-1, Олимпиакос – 22-2, Перистери – 16-9, Промитеас – 15-9, Арис – 13-12, Колоссос – 9-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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